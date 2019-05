De Simón dice que I-E es "garantía de cambio" y pide al PSN que se coloque "del lazo de la izquierda progresista"

En su intervención en el mitin central de la coalición, que ha tenido lugar este jueves en la Sala Zentral de Pamplona, la candidata ha resaltado que "I-E jamás de los jamases dará el voto a la derecha o a un Gobierno que gire a la derecha". "No se trata de quién pacta con quién sino qué acuerdo programático construimos con las izquierdas, incluidas las nacionalistas, para construir una Navarra social".

De Simón ha subrayado que el 26 de mayo "está en juego la continuidad del cambio que se produjo en 2015 y que dejó los tiempos oscuros de los recortes y el derroche" así como la "Navarra excluyente de los gobiernos de UPN y los pactos con el PSN".

Ha destacado el "logro histórico" del gobierno del cuatripartito del que, ha dicho, I-E "ha sido parte fundamental". "Hemos sido esa izquierda imprescindible y necesaria para derrocar a las derechas y contribuir a este cambio en beneficio de la mayoría social", ha resaltado.

Ha llamado a "llenar las urnas porque seremos garantía de cambio y de izquierdas". "Somos el voto útil para el giro a la izquierda del Gobierno de Navarra", ha afirmado De Simón que ha asegurado que "somos de fiar porque somos lo que hacemos y hacemos lo que decimos". "No nos va la tibieza ni la indefinición", ha remarcado la candidata que ha asegurado que "nos va el compromiso, la entrega y la claridad".

"Hemos estado y hemos intervenido en las políticas que han desarrollado los ayuntamientos y el Gobierno de Navarra", ha recalcado la candidata de I-E que ha subrayado que "hemos colocado a las personas en el centro de la política".

Marisa de Simón ha destacado que el Departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra "ha demostrado que tenemos un proyecto político excelente" y que "tenemos capacidad de gestión".

También ha recalcado que "nos hemos puesto de frente, incluso de nuestros socios, cuando ha hecho falta preservar los pilares de la cuerdo programático".

EGUINO ASPIRA A CONSEGUIR DOS CONCEJALÍAS EN PAMPLONA

Por su parte, la candidata de Izquierda-Ezkerra a la Alcaldía de Pamplona, Edurne Eguino, ha destacado que "en estos cuatro años hemos sido imprescindibles para el cambio" y ha esperado el domingo sacar "al menos" dos concejalías en el Consistorio, una más que en la presente legislatura.

Eguino ha afirmado que "sin I-E la plaza de la Libertad no se habría nombrado" y ha criticado el "intento del nacionalismo vasco de imponer su criterio". En este sentido, ha criticado que "EH Bildu, Geroa Bai y Aranzadi se hayan hecho trampas" con el Monumento a los Caídos "con un concurso de ideas que no va a conseguir nada". Al respecto, ha propuesto una consulta ciudadana "sin trampas" sobre el derribo o no del edificio.

"Somos la fuerza más pequeña pero nuestros valores son los más grandes en principios, en voluntad política y en resultados", ha remarcado la candidata que ha manifestado que "no solo hay que lanzar mensajes de cambio también hay que ser capaz para llevarlo a cabo".

Edurne Eguino ha destacado que "defendemos lo mismo cuando estamos en la oposición y cuando gobernamos", y ha expresado su rechazo al TAV y la estación en Echavacoiz "porque no da servicio y hay alternativas al tren social y de mercancías". Ha abogado por una ciudad y barrios "adaptados a la movilidad" sin "celos, dudas, contradicciones". Igualmente, ha considerado que el número de policías municipales "es excesivo" y ha advertido del "riesgo de turistificación" de la ciudad.

Eguino ha señalado que "aspiramos a más" y se ha mostrado convencida de que, tras las elecciones, "seremos más grandes y más imprescindibles". Ha asegurado además que el PSN "dará la Alcaldía a Enrique Maya", por lo que ha pedido el voto a I-E "para que haya más cambio y sea de izquierdas".

El candidato al Parlamento foral Txema Mauleón ha subrayado que "debemos estar orgullosos del cambio plural, progresista y de izquierdas" que ha tenido lugar en la presente legislatura en la que "nunca antes se había hecho tanto en tan poco tiempo a favor de la justicia social". Frente a las críticas de la oposición, Mauleón ha destacado que "el cambio ha posibilitado que se recuperen 600 millones que se han invertido en sanidad, educación y derechos sociales". Asimismo, ha asegurado que Navarra "lidera la lucha contra la pobreza y ahora se ven los resultados".

Asimismo, el número dos en la lista a la Cámara, Carlos Guzmán, ha afirmado que "esta ha sido la legislatura de las políticas sociales y ha llegado el momento de la legislatura de la consolidación del cambio" con un Gobierno de Navarra "que ponga todos los recursos en favor de las necesidades sociales". Así, ha resaltado que los representantes de la coalición tienen que "ser el altavoz de la mayoría social" y "hacer lo imposible para defender los derechos de la gente trabajadora".