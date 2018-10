Sodena cree que se mantiene una "alternativa" para recuperar la deuda de Davalor, aunque es "muy remota"

Pilar Irigoien, que ha comparecido en el Parlamento de Navarra a petición del PPN, ha señalado que "lo importante es buscar la forma en la que la compañía no vaya a una liquidación, ya fuera antes mediante el convenio voluntario, ya sea ahora mediante la adquisición por parte de un inversor de una unidad productiva".

Davalor, en concurso de acreedores, tiene actualmente una deuda de 2,9 millones de euros con la sociedad pública Sodena. Las patentes de la compañía están embargadas por la Seguridad Social. Además, el 1 de octubre se presentó en el juzgado un documento por el cual los trabajadores solicitan la extinción colectiva de sus contratos.

Igualmente, el administrador concursal entregó al juzgado el 13 de septiembre un informe provisional así como el informe de evaluación de la propuesta anticipada de convenio. El administrador concursal advirtió de la necesidad de un compromiso por parte del único inversor interesado en el proyecto, Panorama Holding.

En concreto, según Pilar Irigoien, el informe del administrador señala que "Davalor carece de capacidad financiera para explotar los activos, por lo que su viabilidad depende de un tercero que aporte fondos en cuantía suficiente". Por ello, solicitó al juzgado unos días para que el potencial inversor pudiese aportar un compromiso jurídico vinculante.

El administrador concursal apuntó que "concurre en todo caso una incertidumbre total sobre cuál será el resultado de la explotación del producto de Davalor Salud en el mercado". "Esa incertidumbre ya fue apuntada por Sodena a finales de 2017", ha indicado.

En respuesta al informe del administrador, Davalor notificó que no podía "acreditar compromisos" del inversor respecto a este proyecto, por lo que la propuesta anticipada de convenio ha decaído.

No obstante, una empresa que es propiedad de Panorama Holding ha hecho una oferta por todos los activos de Davalor Salud, salvo por los financieros. La oferta económica es de 430.00 euros, cantidad estimada "suficiente para hacer frente a los créditos generados durante el concurso".

"SODENA NO QUIERE JUGAR UN PAPEL PROTAGONISTA"

Pilar Irigoien ha señalado que no conoce la empresa Panorama Holding y ha afirmado que Sodena "no tiene un papel ni quiere jugar un papel protagonista, solo quiere dejar actuar al administrador concursal, que tendrá que valorar si la nueva oferta es razonable y adecuada". "No puedo entorpecer el papel del administrador concursal y el administrador concursal es el que está hablando con este inversor", ha indicado.

La directora gerente de Sodena ha considerado no obstante, que es "dificilísimo" que en cinco años se pueda pagar a todos los acreedores.

Durante su intervención, Irigoien ha aprovechado para defender la labor que realiza Sodena y ha señalado que durante su mandato se han realizado 103 operaciones de apoyo financiero por 84,3 millones de euros comprometidos y 65 millones desembolsados.

"Tengo un equipo de personas que no pueden ser más profesionales en sus actuaciones. Las decisiones que se toman se realizan desde la más absoluta profesionalidad y con gran sentido de responsabilidad", ha indicado para defender "la institución y la profesionalidad que la acompañado, la acompaña y la acompañará".

Además, ha mostrado su "preocupación e interés de reflexionar sobre hasta qué punto las circunstancias mediáticas que rodean a un determinado proyecto pueden incidir favorablemente o desfavorablemente en su devenir futuro, también su efecto indirecto y la contribución a un clima de confianza en Sodena hacia los emprendedores y empresas de Navarra y hacia cualquier potencial inversor que quiera establecer en Navarra".

EL PPN DICE QUE "LA OPOSICIÓN LLEVA AVISANDO DESDE 2015"

La portavoz del PPN, Ana Beltrán, ha señalado que "la oposición lleva avisando desde finales de 2015 de lo que iba a pasar" y ha respondido a Irigoien que "no se pone en duda el trabajo de Sodena como institución, hemos puesto en duda si esta gestión era acertada o no". "De las otras 102 operaciones de Sodena no hemos puesto en duda nada. Desde el principio el Gobierno se ha querido tapar los ojos, porque no será que no le hayamos avisado", ha censurado.

En la misma línea, el parlamentario de UPN Carlos García Adanero ha afirmado que "la apuesta personal del vicepresidente Manu Ayerdi de invertir en Davalor no es culpa de la prensa". "Ayerdi asumió la responsabilidad de esa apuesta y cuando el Gobierno avala la operación está haciendo de aval para que personas inviertan. Cualquier actuación de Sodena evidentemente tiene un impacto en el futuro de Davalor", ha señalado

El parlamentario de Geroa Bai Rafa Eraso ha asegurado que "parece que lo único que se pretende es generar confusión y hablar del señor Ayerdi". "No podemos permitir que un tema fallido como este se trate con mentiras y se traslade a la sociedad que ha habido acciones arbitrarios u oscuras y aún menos podemos permitir que se ponga en entredicho la honorabilidad de algunas personas", ha señalado.

El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha afirmado que "probablemente" Davalor entrará "en fase de liquidación y habrá que ver cómo se realizan los activos y si esos activos permiten algún modo de continuidad de la actividad principal de Davalor". Además, ha destacado que en el Parlamento ha habido 45 iniciativas relacionadas con Davalor, por lo que los parlamentarios han tenido "acceso directo e indirecto a buena parte de la información".

El parlamentario de Podemos-Orain Bai Carlos Couso ha planteado si, "a la hora de invertir o desinvertir, pesa más el apoyo de Sodena al proyecto o el torpedeo que se ha hecho desde la oposición llamando a este proyecto un engaño". Además, ha considerado que el Parlamento debería hacer "un estudio serio de qué común denominador tenían los proyectos fallidos y exitosos de Sodena para ver si de eso podemos sacar unas conclusiones para reglamentar cómo puede funcionar Sodena para que no esté al pairo de lo que quiera hacer cada gobierno de turno".

El parlamentario del PSN Guzmán Garmendia ha criticado que Irigioen "se escude en Sodena para avalar su gestión" y ha afirmado que "nadie duda de que Sodena está compuesta por grandes profesionales". Por contra, ha responsabilizado al Gobierno de "llegar rápido y corriendo y poner el aval" para Davalor. "Las advertencias se las dijimos desde el Parlamento y la gestión del Gobierno siguió siendo de implicación en Davalor", ha indicado.

Por último, el portavoz de Izquierda-Ezkerra, José Miguel Nuin, ha afirmado que "de momento lo único que tenemos aquí es una operación que tiene visos de ser fallida, como tantas otras de Sodena". Además, ha considerado necesario hacer una comisión de investigación "seria" en torno a inversiones de la sociedad pública que "pueda servir para analizar bien los procesos de tomas decisiones de Sodena para mejorar".