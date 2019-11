Solana (Geroa Bai) dice que "un sólo escaño puede resultar clave para formar un gobierno de progreso"

En su intervención en el acto central de campaña de Geroa Bai, que se ha celebrado este domingo en Baluarte y en el que también han participado la candidata al Senado, Esther Cremaes, y la portavoz en el Parlamento de Navarra, Uxue Barkos; Solana se ha mostrado convencida de "gozar de la confianza de los miles de navarros y navarras" que votaron a la coalición en las pasadas elecciones forales de mayo y conseguir, así, un escaño al Congreso de los Diputados.

En este sentido, ha recordado el escaño que consiguió Geroa Bai en las generales de 2011, representado por Uxue Barkos y, posteriormente, por Bixente Serrano Izko, que "demostraron" que un parlamentario en el Congreso "puede conseguir mucho, proyectos para infraestructuras locales, cambios en leyes importantes y la defensa de una Navarra plural, bilingüe y progresista".

Solana ha afirmado que, en ese momento, Geroa Bai "cambió la política en Madrid" y provocó que "UPN tuviera que reivindicar su voz y apartarse del PP". Formación que "ahora se ha tenido que unir con PP y Ciudadanos, quien les ha visto y quien les ve", ha agregado.

De la misma manera, ha resaltado que "hemos conseguido que el PSN abandone a la derecha en el Parlamento y apueste por el progresismo" mientras que en los ayuntamientos, ha señalado, "aun le queda por desgracia bastante camino que recorrer". El 10N, ha apuntado, "veremos si Pedro Sánchez" apuesta por "la alternativa a la derecha" o va "de la mano de la derecha". "O puede hacer lo que los últimos meses, nada de nada", ha añadido.

María Solana ha arremetido contra las declaraciones del candidato al Congreso de Navarra Suma, Sergio Sayas, en las que "condicionaba un pacto de investidura con el PSOE a la ruptura del actual Gobierno de Navarra". "No deja de sorprendente que sea capaz de poner en juego una institución como el Gobierno de Navarra para gobernar otra. No parece eso que sea muy 'navarrísismo'", ha subrayado.

Ha reprochado también las "cuatro oportunidades perdidas" de Sánchez para "firmar las transferencias pendientes en la Lorafna" y ha destacado que "sigue sin cumplir con la palabra dada" en cuanto a la transferencia de la competencia de tráfico a la Comunidad foral. "En esta tierra la palabra que se da se cumple", ha subrayado Solana que ha destacado que "Geroa Bai va a luchar porque estas transferencias sean una realidad".

Por ello, ha apostado por "ir a Madrid a reclamar más autogobierno para Navarra" y a "hacer política sin complejos" para "buscar soluciones políticas a problemas políticos" y terminar, ha dicho, con "esa obsesión de la judicialización de la política".

Por su parte, la candidata al Senado, Esther Cremaes, ha criticado "la incapacidad de los líderes políticos para formar un gobierno que ponga por delante de los intereses partidistas los intereses reales de la ciudadanía que está esperando soluciones".

Cremaes ha llamado a "poner las preocupaciones de la ciudadanía en el primer plano de la política", entre las que ha citado las pensiones, la dependencia, las "urgencias climáticas y de empleo", frente a los partidos que "buscan arrascar un poco más de votos"

Frente a ello, ha resaltado que Geroa Bai ha demostrado "en dos legislaturas esa capacidad de llegar a acuerdos sólidos a través del diálogo" y "hemos sido ejemplo y artífices de conseguir que en Navarra por fin haya un gobierno progresista". Una manera de hacer política que ha apostado por trasladar a Madrid.

Esther Cremaes ha reconocido que el Senado "es una Cámara poco conocida a veces" y ha abogado por "hacer pedagogía" y reformar el la Cámara Alta para "darle ese carácter de representación territorial".

Además, ha advertido que si Vox "consigue un mínimo de poder van a hacer fascista el Estado" y ha llamado a "hacer frente a esta deriva política, la pérdida de carácter democrático del Estado". También ha afirmado que "Navarra está en cuestión por algunas derechas" que "ponen en solfa nuestro autogobierno y dicen que nuestros fueros son un privilegio". "Navarra es una comunidad foral pero nadie podrá decir que nuca ha dejado de ser solidaria con el resto de pueblos de España", ha remarcado.

La candidata al Senado ha criticado los mensajes que dicen que "Navarra ha sido moneda de cambio" y ha censurado la propuesta de Ciudadanos de pactar con Sánchez "a cambio de que terminen con el gobierno progresista de Navarra". "Ciudadanos está manoseando Navarra y eso no lo vamos a permitir", ha remarcado Cremaes que ha afirmado que "la única formación que habla en nombre propio de Navarra es Geroa Bai".

BARKOS CRITICA LAS LLAMADAS AL "VOTO ÚTIL"

La portavoz parlamentaria de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha criticado a las formaciones que piden el "voto útil" y que "son aquellos que no han sido capaces en año y medio de acordar un gobierno, de trabajar entendiéndoses, de conseguir un mínimo de estabilidad". Ha reivindicado la "política como espacio en el que diluir diferencias y construir juntos" frente a la "política del trapicheo, el enquistamiento".

La portavoz de Geroa Bai se ha preguntado si el voto útil es "a una izquierda que ha sido incapaz de habilitar cauces de entendimiento, defendiendo siempre posiciones atrincheradas" o una "derecha española que hoy ve en ese enquistamiento su oportunidad para empezar a lavar los platos sucios".

De la misma manera se ha preguntado si el voto útil es "el bipartidismo que empezaban a sufrir el rechazo de la ciudadanía que quería otras voces". O al PSN que "pide fortalecer el proyecto de Pedro Sánchez" que, ha reprochado, "no ha solventado el problema de las pensiones, ni una sola medida más allá de empobrecer la caja de la Seguridad Social para financiar sus artimañas electorales", o que ha hecho "de uno de los episodios que debían ser esenciales, como trasladar los restos del dictador, en prácticamente una parodia de papel cuché".

A Podemos, por su parte, ha indicado que "la utilidad hay que buscarla en el día a día y no en los eslóganes, y hay que buscar la manera de ceder sin perder".

Barkos ha opinado que "la única formación satisfecha" con las repeticiones electorales "es quien pretende encontrar en Madrid el 'primo de zumosol' para conseguir aquello que no pudieron conseguir". Si bien ha reconocido que Navarra Suma tuvo "un importante capita de la ciudadanía", ha matizado que "han sido incapaces de llegar a acuerdos". Ha ironizado, además, con la petición del portavoz de la coalición, Javier Esparza, de "no más insultos" y se ha preguntado si "no será que se les han terminado ya todos".