Solana dice que el Gobierno hizo llamadas al diálogo para evitar la actuación en Rozalejo, "sin heridos ni detenidos"

La portavoz del Gobierno de Navarra, María Solana, ha manifestado este viernes que desde el Ejecutivo foral se hizo un llamamiento al diálogo para "evitar" la actuación policial en el Palacio Marqués de Rozalejo, "sin haber obtenido respuesta positiva", y ha señalado que el desalojo se ha producido "sin herido y sin detenidos".

Ha explicado en rueda de prensa que el pasado 8 de agosto ella misma hizo un "llamada al diálogo" ya que "en ningún momento nadie de ninguno de los colectivos de la Asamblea se ha puesto en contacto con el Gobierno de Navarra para tratar el tema, que nosotros sí hemos propuesto".

Según ha continuado, hizo un llamamiento al diálogo "para evitar la actuación policial". "En esta semana las llamadas al diálogo por parte de este Gobierno han sido también múltiples sin haber obtenido respuesta positiva", ha comentado, para indicar que "por ello finalmente esta madrugada se ha procedido al desalojo, sin heridos y sin detenidos".

La portavoz del Ejecutivo ha hecho "un llamamiento a evitar todo tipo de desórdenes públicos" y también "un llamamiento a la honradez política". "Las demandas de este colectivo del 'gaztetxe Maravillas' no han sido nunca competencia del Gobierno de Navarra y creemos que el Ayuntamiento de Pamplona y EH Bildu, I-E y Podemos lo saben", ha afirmado, para señalar que "la competencia es del Ayuntamiento de Pamplona y creemos que desde el Ayuntamiento se ha hecho oídos sordos a las peticiones de los colectivos que sostienen el 'gaztetxe Maravillas'".

Según ha continuado, "el Gobierno, y no en el modo que hubiera querido, ha tenido que recurrir a las herramientas que el ordenamiento pone en nuestras manos". Y ha incidido en que su "ofrecimiento incluía la oferta de mediación del Gobierno para buscar una solución a las demandas de estos colectivos", que, ha añadido, son de "un ámbito de competencia municipal".

Ha explicado que "se ha hecho mediación por el Gobierno en otras ocasiones y en otros lugares" y ha manifestado que "no podemos aceptar que el alcalde de Pamplona, el responsable primero de sentarse hablar con el 'gaztetxe', pretenda ahora escudarse en la mediación cuando es él el interlocutor".

Además, Solana ha señalado que el Gobierno de Navarra quiere "condenar las agresiones que hoy ha sufrido la sede de PNV en Pamplona" tras el desalojo y ha reiterado que "en este y otros casos, siendo o no su competencia, el Gobierno está abierto a mediar y buscar soluciones".

Sobre las palabras del alcalde de que no se le ha avisado del desalojo, María Solana ha indicado que "no sabemos si tenemos que avisar o no a la persona que es responsable de gestionar una salida a la reivindicación de unos colectivos, creemos que la competencia es municipal y es el primer responsable".

EL DESALOJO

Desde el Gobierno se ha informado de que agentes de Policía Foral pertenecientes al Área de Seguridad Ciudadana y al Área de Investigación Criminal, en coordinación con efectivos de Policía Nacional, han llevado a cabo el desalojo del palacio Marqués de Rozalejo de Pamplona, en el que se han identificado a 22 personas, 4 de ellas menores.

El dispositivo, en el que han participado 60 policías forales, ha comenzado minutos antes de las 5 de la madrugada y se ha desarrollado durante cinco horas. En el interior del inmueble, se ha ido liberando a la veintena de personas que se habían encadenado a bidones de hormigón, balcones o incluso a una red colgada en altura en la fachada del edificio. Conforme quedaban liberados, eran identificados y se les permitía abandonar el lugar.

Se ha identificado a un total de 22 personas y da la circunstancia de que 4 son menores de edad, que han quedado a disposición de sus padres.

En el exterior, agentes de la División de Intervención (en coordinación con las unidades de Policía Nacional) se han ocupado de establecer un perímetro de seguridad que "permitiera el normal desarrollo del desalojo", ha informado el Gobierno foral.

Las filiaciones de las personas involucradas se han añadido a la documentación gráfica que se va a remitir al Juzgado de Instrucción número 4 de Pamplona.

(Seguirá ampliación)