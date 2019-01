Solana defiende que Navarra tiene "por primera vez" un Plan de Atención a la Diversidad

María Solana, en respuesta a una interpelación del PSN en el pleno del Parlamento de Navarra, ha afirmado que su departamento dedicó un año a la elaboración del plan, que comenzó a aplicarse el curso pasado y que está previsto que se prolongue durante tres cursos.

La consejera ha explicado que el pasado mes de noviembre se reunió la comisión de seguimiento del plan y "el sentir general fue que se está avanzando y se está avanzando en la dirección correcta".

En este contexto, María Solana ha destacado que "se ha aumentado el presupuesto" de Educación, "no gracias al PSN, porque por cuarta vez consecutiva no ha aprobado ninguna medida en positivo, y lleva años hablando de atención a la diversidad pero no ha hecho ninguna aportación sensata y lo único que hace es intentar dinamitar el plan y la escuela pública, y luego dice de sí mismo que es el mayor defensor". "Pone su discurso y su campaña por encima de la escuela pública de Navarra", ha indicado.

Además, la consejera ha destacado que las oposiciones o la renta garantizada son medidas que también contribuyen a la atención a la diversidad y ha señalado que debe haber "una atención integral, porque hay causas que están fuera de la escuela".

El parlamentario del PSN Carlos Gimeno ha afirmado que "estamos ante el Gobierno de los anuncios, pero que no cumple ninguno de los numerosos planes e iniciativas a los que emplaza a la comunidad educativa".

Carlos Gimeno ha considerado que el Gobierno ha fiado su política al desarrollo de la renta garantizada. "La política del departamento no es establecer recursos adicionales para que el alumno pueda rendir en función de su mérito, la solución es darle 800 euros a su familia y concentrar a menores vulnerables en un centro público, a ser posible de castellano", ha afirmado.

El parlamentario socialista ha reclamado "la distribución equilibrada del alumnado desfavorecido en centros sostenidos por fondos públicos, unos de titularidad pública y otros de titularidad concertada". Según ha dicho, actualmente "el agravio es ostensible". "En el curso académico 2014-2015, el 56% del alumnado desfavorecido estaba escolarizado en centros público y cuatro años después esta cifra se ha elevado al 64%", ha criticado.

María Solana ha considerado "una irresponsabilidad temeraria traer a la Cámara un debate en el que el parlamentario del PSN se convierte en el mejor embajador de la concertada y del modelo D, y en el peor embajador de la pública, porque habla mal de la escuela pública".