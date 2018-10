Solana defiende que el "material real" del programa Skolae es "referencial" y de "primer nivel"

Solana ha afirmado, en declaraciones a los periodistas, que "se está moviendo un documento que ha generado alguien que no se corresponde con la literalidad del documento del plan de coeducación que ha hecho el departamento".

Un documento, ha agregado, en el que "se ha hecho una reinterpretación de un contenido al que se le ha aderezado con alguna palabra más de la cuenta y se le ha eliminado otra para hacer una redacción interesada y un relato que en absoluto se corresponde con un programa que se pilotó durante todo el curso pasado en 16 centros navarros".

Solana ha defendido que Skolae es "un programa hecho con una hondura, una capacidad técnica de profesionales de primer nivel de todo el Estado que han estado trabajando para la Comunidad foral, referentes en todo el Estado y fuera de las frontera de España". Y ha destacado que se trata de "gente con un currículum y una trayectoria que es la que ha aportado un valor añadido a este programa que lo hace pionero a nivel estatal".

En este sentido, ha resaltado que se trata de un programa que "lo han reconocido dentro y fuera de las fronteras españolas, un programa que me voy a encargar de ir a explicar al primer congreso internacional de coeducación que se celebra este próximo fin de semana en Madrid".

Además, la consejera de Educación ha invitado a "todo el mundo" a que lea el contenido del programa y "se detenga en valorar si tiene o no sentido" y ha puesto en valor que Skolae pretende que "desde los cero años todas y todos podamos ser lo que queremos ser y sepamos respetarnos a nosotros mismos y respetar al próximo".

"Eso es Skolae", ha reivindicado Solana, quien ha incidido en que Skolae "ayuda a vivir en libertad, ayuda al respeto, a la convivencia y a vivir en igualdad". En su opinión, "cuando hay algunos que en el hemiciclo se empeñan en hacer ver que la sociedad no necesita de ninguna ayuda para avanzar en igualdad porque todo se está haciendo muy bien", deben saber que "no se está haciendo muy bien", ya que "hay mujeres asesinadas, mujeres maltratadas, familias destrozadas, jóvenes que se siguen suicidando porque no saben cómo trabajar cuestiones tan básicas como su identidad de género".

Asimismo, ha remarcado "en distintas leyes tanto orgánicas como forales viene recogida la obligación de incluir la igualdad en la educación y de coeducar" y ha asegurado que "a nadie se le va a obligar a utilizar un material que defiendo y reivindico, un material de primerísimo nivel, el material real, no aquel engendro que están haciendo mover por distintos medios y foros".

"El material real de Skolae es referencial, de primer nivel para abordar la coeducación. Entidades, asociaciones y colectivos que llevan años trabajando en coeducación así lo han reconocido, y supongo que el tiempo acabará dándonos la razón y alguien tendrá que tomar la distancia necesaria para que el árbol no le tape la visión y pueda ver el bosque", ha planteado.

A su juicio, "frente a nosotros tenemos un ejemplo claro de una oposición clara de motivos extraeducativos que nada o poco tienen que ver con la educación, sino con otras cuestiones". Y ha considerado "sorprendente" que "llevemos más de un año con el material encima de la mesa y no ha sido hasta ahora cuando se ha armado este revuelo". "La valoración de los centros que participaron en el pilotaje ha sido muy positiva y confirmaron que ha merecido la pena", ha relatado.

Preguntada por la expresión 'juegos eróticos infantiles', Solana ha señalado que es "un término que se utiliza técnicamente y profesionalmente en ámbitos como este, un término que a cualquiera que tuviera una mente no turbia no le generaría ningún problema".