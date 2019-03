Solana dice que "en ningún lugar del Estado se ha establecido un modelo para una lengua extranjera"

Además, ha apostado por "dar libertad a los centros también para que vean si quieren o no aplicar en sus distintos modelos el programa, algo que no se ha hecho".

Solana, en respuesta a una pregunta de EH Bildu en el pleno del Parlamento foral, ha criticado que en la pasada legislatura "se implantó el PAI sin ninguna consulta ni con las familias, ni con los centros, ni los claustros" y ha afirmado que "se hizo mediante una decisión política de José Iribas (exconsejero de UPN) en su despacho".

Frente a ello, ha destacado que "ahora hay una orden foral que regula el procedimiento para entrar o salir del PAI", si bien ha señalado que "con eso no se arreglan todos los problemas".

En este sentido, ha censurado que UPN "impuso el programa en una serie de centros en todos los modelos que se imparte", de tal modo que "las familias no pueden optar a si quieren o no el PAI, no pueden elegir otra cosa".

Se ha referido al caso de una familia de Noáin y a la resolución dictada por el Defensor del Pueblo al respecto y ha señalado que "tienen que acudir obligatoriamente a ese centro, aunque no lo desean por tener el programa". "El Defensor me ha dicho que tengo que aceptarles a esas personas ese derecho que tienen y no les puedo imponer el PAI. Pero les corresponde ir a Noáin, no a Pamplona", ha agregado.

Según ha indicado, en Tafalla "muchas familias" también les han contado que "no desean ese programa en la escuela pública" y ha asegurado que "se han aumentado las solicitudes en la ikastola".

Por ello, Solana ha apostado por "organizar realmente" este tema "dando libertad a los centros también para que vean si quieren o no aplicar en sus distintos modelos ese programa, algo que no se ha hecho". Y ha incidido en que "cada vez son más las familias que acuden con quejas por esta situación".

La parlamentaria de EH Bildu Esther Korres ha asegurado que a la coalición "también nos están llegando este tipo de quejas" y ha señalado que "muchos padres no quieren matricular en el programa PAI a sus hijos porque lo ven como una imposición".

A su juicio, "no podemos admitir que en más de 50 pueblos el PAI sea la única opción, porque esas familias cuando tienen que matricular a sus hijos van a las escuelas del pueblo y se encuentran con una situación que no desean". "Cada vez hay más familias que viendo las evaluaciones del PAI no quieren saber nada de ese programa", ha sostenido.