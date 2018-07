Solana, sobre la ikurriña en el chupinazo de Sanfermines: "Cada entidad local tomará sus decisiones"

Solana, a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno, ha señalado que el Ejecutivo foral "no es quién" para aconsejar al Ayuntamiento de Pamplona, "ni a ninguna otra entidad local", sobre colocar o no la ikurriña en el inicio de sus fiestas.

"Cada entidad, conocedora del marco normativo que hay, que pese a que no haya ley de Símbolos hay otras leyes y normas que rigen el marco, tomará sus decisiones, no sé si en sus plenos, con qué consulta o qué consenso", ha expuesto Solana.

La portavoz del Ejecutivo ha remarcado que "no sabemos qué va a suceder y qué va a hacer" el Ayuntamiento de Pamplona este viernes en el inicio de las fiestas de San Fermín, por lo que, según ha dicho, "evidentemente no vamos a pronunciarnos previo a lo que pueda o no suceder en otra institución en la que no vamos a estar presentes a la hora de tomar la decisión de sí o no".