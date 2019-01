Solana ve "irresponsable" la nueva entrada en Rozalejo ante "la absoluta falta de seguridad en el edificio"

En declaraciones a los periodistas al término de una rueda de prensa, Solana ha afirmado que al Ejecutivo le "preocupa" lo sucedido este fin de semana, en el que nuevamente el edificio ha sido clausurado después de que el sábado un grupo de personas accedió al interior del inmueble y abrió una de sus puertas al término de la manifestación que se desarrolló a favor de la ocupación.

Según ha indicado la portavoz, "parece que estemos inmersos en un bucle que lo que hace es ahondar en una preocupación grande, que es la que nos trajo hasta aquí, la falta de seguridad y el riesgo que entraña el edificio motivo de disputa".

En su opinión, este riesgo "no se ha entendido por parte de los ocupantes o quien lo ha ocupado en algún momento porque insiste en volver a tener el control de ese edificio". Y también se ha referido al Ayuntamiento de Pamplona que, según ha dicho, "está informado en todo momento de los informes que constatan que la falta de seguridad y el riesgo es alto".

"No sabemos si es que no ha quedado suficientemente claro o hay quien cree que ha sido la excusa que ha utilizado el Gobierno no sé para qué cosa", ha declarado Solana, quien ha subrayado que el Ejecutivo "no necesita excusa ninguna para defender un bien público como es el Palacio Marqués de Rozalejo".

Según ha indicado, "a eso se le añade que hemos querido dejar bien a las claras que la falta de seguridad, el riesgo que existe es alto para quien lo ocupe, para quien acceda, pero no sólo, también para terceros", algo que al Gobierno le preocupa "sobremanera".

Por eso, ha pedido que "se actúe de manera responsable a partir de ese precepto, que es el de la falta de seguridad absoluta que existe en ese edificio y el riesgo alto que existe". Y ha asegurado que para el Gobierno foral "ese es el debate central y el debate nuclear". "El resto de debates ahora mismo son secundarios", ha apuntado.

Para la portavoz del Gobierno, "cada vez se va agravando más la situación" y ha incidido en que el Ejecutivo "no necesita ninguna excusa para defender un edificio público; no necesita ninguna excusa para cumplir con su deber, actuar de manera responsable, cumplir la legalidad y defender que se cumpla; o condenar ataques en estas últimas semanas".

"No necesitamos excusa para eso, la ausencia de la seguridad necesaria y el alto de riesgo que hay en ese edificio es una realidad y también es parte de nuestra responsabilidad ponerlo sobre la mesa", ha declarado Solana, para quien "querer hacer ver que no lo es, es irresponsable". También ha calificado de "irresponsables" a "las personas que están empeñándose en entrar y acceder al edificio en esas condiciones, porque no sólo están en riesgo sus personas, está en riesgo mucho más".