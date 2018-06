Solana dice que la manifestación del sábado era "también contra el euskera" con "lemas que no se ajustan a la realidad"

A preguntas de los periodistas antes de participar en un acto en el Palacio de Navarra, Solana ha afirmado que el Ejecutivo foral "no ha podido hacer una valoración" sobre la manifestación, si bien ha remarcado que "todo el mundo pudo ver finalmente en qué se tradujo, cómo sucedió la manifestación y cada quién ha hecho su valoración".

Ha afirmado Solana que como Gobierno entendían que el planteamiento de la marcha era "un error desde el inicio" con unos argumentos que, en su opinión, "no son válidos", que "no son ciertos o son medias verdades contadas de tal forman que lo único que hacen es conducir a error y confundir a la sociedad navarra en su conjunto". Y ha expresado su "preocupación" por "la parte de responsabilidad que no se está asumiendo con eso".

"Se pudo ver cuál fue la asistencia y devenir de la manifestación", ha expuesto la portavoz, quien preguntada por las consecuencias de la marcha, ha contestado que "si es que las tiene, tendremos que esperar a ver cuáles son".

Para Solana, los lemas de la manifestación "enredan cosas bien diferentes entre sí, que no dejan nada claro esa posición que se encargaban de defender supuestamente los convocantes". Y ha destacado, además, que "hubo una previa preocupante de la manifestación por aquellas declaraciones de los convocantes", sobre el modelo D, que "ya tuvimos ocasión de denunciar".