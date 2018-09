Sortu dice que "no hay normalización, ni convivencia, ni paz posible mientras que en las cárceles sigue habiendo presos"

El secretario general de Sortu, Arkaitz Rodríguez, ha afirmado que "no hay normalización, ni convivencia, ni paz posible mientras que en las cárceles españolas y francesas sigue habiendo centenares de presos" y ha reivindicado que "este pueblo tiene derecho a un futuro sin presos".

Según ha expuesto, uno de los retos de la izquierda abertzale para el nuevo curso político es "sacar a los presos a la calle" y, en este sentido, ha exigido al PSOE y al PP que "cumplan de una vez la ley".

"Se han acabado las excusas, nos hemos pasado años escuchando que cuando ETA desapareciera la dispersión acabaría en 48 horas. Nos hemos pasado años escuchando que hay que cumplir la ley. Cumplir vuestra ley, pero cumplirla de una vez", ha reclamado a socialistas y 'populares'.

En este sentido, el líder de Sortu ha advertido de que "no hay normalización, ni convivencia, ni paz posible mientras que en las cárceles españolas y francesas sigue habiendo centenares de presos, pero sobre todo, porque este pueblo tiene derecho a un futuro sin presos". "Todos los presos no tienen que estar en cárceles próximas a Euskal Herria tienen que estar en Euskal Herria, como paso previo a la liberación", ha defendido.

Así se ha pronunciado el secretario general en la clausura de la Conferencia Política de Sortu celebrada este sábado en Pamplona y en la que también ha cuestionado "el supuesto oasis del que hablan algunos", en el que, según ha dicho, "hay casos de enchufismo y corrupción, muy vinculados a un determinado partido que es el PNV".

Un "supuesto oasis", ha agregado Rodríguez, con "recortes sistemáticos del autogobierno y la soberanía, la imposición de reformas de reformas laborales y de las pensiones, ataques a la mayoría sindical y una estatalización de las relaciones laborales".

"Esto no es ningún oasis, no vivimos en ningún oasis", ha sostenido Rodríguez, quien ha reivindicado que "necesitamos soberanía para revertir las imposiciones y recortes provenientes de Madrid y París". "Necesitamos políticas sociales y económicas al servicio de una mayoría, al servicio de la gente, y no al servicio de una pequeña y privilegiada minoría parasitaria", ha defendido.

También se ha referido Arkaitz Rodríguez al acuerdo alcanzado sobre las bases y principios para un nuevo estatus político en la Comunidad Autónoma Vasca y ha advertido a quienes "quieran estar tentados a rebajar ese acuerdo" de que "la izquierda abertzale no va a avalar en ningún caso un acuerdo que no recoja el derecho a decidir".

Además, ha destacado que "a futuro ese acuerdo necesita igualmente de un impulso social que lo haga irreversible", ya que "ya estamos viendo que no le van a faltar enemigos, no solo en el unionismo, sino también dentro del propio PNV". "Sin derecho a decidir no hay nuevo estatus", ha defendido, para incidir en la idea de que "sólo vamos a aceptar una relación de igual a igual, de pueblo a pueblo y de estado a estado".

CAMBIO EN NAVARRA

Por otro lado, el líder de Sortu ha valorado como "otro logro de este curso" el "haber mantenido el cambio en Navarra", un cambio que, según ha dicho, "nos gustaría que hubiera ido y fuera mucho más allá", pero que "en definitiva es el que es posible aquí y ahora, el que hace posible la relación de fuerzas construidas hasta el momento".

"La función de las fuerzas de izquierdas y soberanistas es el de trabajar sobre la calle para ensanchar permanentemente los límites de lo posible, de tal forma que ese acuerdo posible se vaya acercando al acuerdo necesario, al que es necesario para una mayoría de la sociedad", ha planteado.

Según ha indicado, ese debe de ser "el papel de las fuerzas políticas, sindicales y sociales de izquierda, en ningún caso debe de ser el papel el de actuar de guardián de las esencias, ni mucho menos el de ver los toros desde la barrera".

Por todo esto, ha apostado por "llenar el proceso soberanista de sociedad, de pueblo, tanto el acuerdo sobre el nuevo estatutos, como el cambio político de Navarra", que "necesitan de un profundo y gran impulso social que los haga irreversibles" y ha propuesto "trabajar codo con codo para articular un gran frente soberanista y transformador en este país".