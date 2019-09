La activista Stasa Zajovic, reconocida en Tudela por su compromiso a favor de la paz

El acto ha tenido lugar en el Palacio de Castel Ruiz y al mismo han asistido la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, el vicepresidente primero, Javier Remírez; el presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde; el alcalde de Tudela, Alejandro Toquero; el consejero de Políticas Migratorias y Justicia, Eduardo Santos; y las consejeras de Relaciones Ciudadanas, Ana Ollo, y Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Itziar Gómez.

En su intervención, María Chivite ha agradecido, en primer lugar, la labor de transmisión intergeneracional de la memoria y de los derechos humanos que desarrolla la premiada desde su organización, formada por mujeres víctimas de la guerra de Yugoslavia. A todas ellas se ha referido como "las resistentes" y ha señalado que su presencia "no sólo es un símbolo universal contra la guerra y a favor de la paz, sino también de la memoria".

En este sentido, ha destacado que Stasa Zajovic "no se rindió ante la impotencia y la sensación de que nada tenía arreglo", sino que "sigue trabajando día a día para mostrarnos el difícil camino de la reconciliación, que sólo puede transitarse de la mano de la verdad y de la justicia". "Con este homenaje, la ciudadanía de Navarra no pretende sólo reconocer un trabajo que considera ejemplar en el fondo y en la forma, sino que aspira también a entablar relaciones nuevas con agentes que trabajan a favor de la paz", ha apuntado Chivite.

Precisamente, en relación a las personas premiadas, la presidenta ha indicado que cada una de ellas tiene el nexo común de "ser en sí mismos relatos de resistencia, memoria y determinación, un poderoso ejemplo en el que deseamos reflejarnos". Por ello, ha señalado que el Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos, trabaja en distintas acciones transversales dirigidas a denunciar cualquier vulneración de los derechos humanos y a deslegitimar el uso de la violencia.

El acto ha comenzado con la interpretación del Himno de Navarra por el coro Fernando Remacha de Tudela, que ha protagonizado las intervenciones musicales de la ceremonia con la dirección de Iñaki Jarauta. Posteriormente ha intervenido el alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, y a continuación María Concepción Martín Sánchez, cofundadora del grupo Mujeres de Negro.

Nacida en Montenegro en 1953, Stasa Zajovic es una activista feminista, pacifista y miembro del Movimiento LGBT, cofundadora y coordinadora de la organización Mujeres de Negro (Women in Black) de Belgrado, creada en 1991 en el inicio de la guerra en Yugoslavia. Participa también en otras organizaciones como Women's Peace Network, The International Network of Women's Solidarity against War, Network of Conscientious Objectors and Anti militarism in Serbia, The Coalition for a Secular State, etc.

En Belgrado, durante la guerra de la ex-Yugoslavia fue una de las activistas que lideró las vigilias silenciosas de las Mujeres de Negro, que tuvieron lugar regularmente, cada semana desde 1991 a 1997, como protesta no violenta contra la guerra, la política del régimen serbio, el nacionalismo, el militarismo y todas las formas de odio, discriminación y violencia.

Ha organizado numerosas actividades educativas sobre los derechos humanos relacionados con las mujeres: políticas de paz de las mujeres, políticas interétnicas y de solidaridad intercultural, mujeres y poder, mujeres y antimilitarismo.

Es autora de numerosos ensayos, artículos en medios de comunicación locales, regionales e internacionales, revistas y publicaciones.