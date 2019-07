UAGN pide que los afectados por las inundaciones del 8 de julio cobren el 100% de los daños y reclama limpieza de ríos

En una rueda de prensa, Bariáin ha indicado que "no es justo que un ayuntamiento que no es responsable de nada de lo ocurrido tenga que cofinanciar ayudas y por supuesto las explotaciones agrícolas, accesos, fincas que se lleva el río, por supuesto huertas, y hasta el comercio y los negocios que se ha llevado por delante porque es importante el apoyo al comercio local y porque contribuye a la lucha contra el despoblamiento".

Además, UAGN exige un plan medioambiental con "propuestas ya conocidas de anteriores episodios de inundación" como la limpieza de ríos y barrancos ya que "la vegetación contribuye a limitar la velocidad del agua, pero los árboles en medio de un cauce o la materia seca son un freno"; la delimitación de zonas inundables; utilización de la ganadería extensiva para limpieza de montes y orillas de ríos "con contratos con ganaderos y obligatoriedad de pastarlos", y coordinación entre la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), Medio Ambiente y ayuntamientos para "la limpieza de esos márgenes y zonas de suciedad en los ríos".

El sindicato agrario ha anunciado que va a poner en marcha una campaña de denuncia en las redes con el hashtag #paremoslamuertedenuestrosrios, "donde cada persona que vea un tramo de río o un lugar sucio en los ríos afectado por exceso de vegetación cuelgue una foto con la localización y que sirva de denuncia".

AYUDAS Y CAUSAS

Félix Bariáin ha señalado que desde el "minuto uno" de las inundaciones "UAGN se reunió con afectados, con el departamento para exigir ayudas, ha solicitado rapidez en el Ministerio para esas ayudas y ha sobrevolado la zona con un dron teniendo videos y multitud de imágenes de los daños de la tormenta".

En la rueda de prensa, el sindicato ha "elogiado" la "rapidez del Gobierno de Navarra para poner las ayudas en funcionamiento, si bien todo hay que decirlo fueron un corta y pega de las de hace un año en la Ribera y por tanto están bien entrenados". "Luego hace falta que se dote de presupuesto suficiente a esas líneas de ayuda no sea el caso que ocurra como en la Ribera que los afectados se quedaron con un 64% de ayudas", ha manifestado.

UAGN ha señalado que, a su juicio, fueron dos las causas fundamentales de las inundaciones: "Una es obvia, la gran cantidad de agua que cayó en poco tiempo y la segunda y más grave, el deficiente estado de los barrancos con multitud de restos vegetales secos, con vegetación excesiva en el cauce de los barrancos, abandonados por parte de la CHE y de Medio Ambiente, hizo que el agua arrastrara esa vegetación y formara presas, a la altura del puente de Sansoáin, hasta que lo arrasó". "Al romper esas presas el agua bajó como una gran ola arrasando todo lo que encontraba a su paso", ha expuesto.

Según ha dicho, "intentar convencer, incluso contradiciendo al mismísimo Arquímedes, de que un cauce con vegetación frena el agua y cabe el mismo volumen de la misma, es intentar evadir una responsabilidad que la tienen tanto la CHE como Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en su deber de velar por la flora y la fauna de los ríos y el territorio".

Félix Bariáin ha manifestado las "diferencias" con el análisis realizado por los técnicos. "El departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno de Navarra emite un informe sobre las causas y consecuencias de la tormenta, y el primer y grave error es que dice que 'lo que llovió en Lerga y Guetadar contribuyó al crecimiento del Cidacos', error porque lo que llueve en Lerga no afecta ni al casco urbano de Tafalla ni a Olite y lo que llueve en Guetadar para nada afecta a la cuenca del Cidacos porque ese agua va a parar al río Armillo y al río Indusi, hacia la otra zona del monte de Olleta", ha detallado.

Ha criticado que la directora general de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio haya hablado de 'profunda modificación' del territorio realizada por la actividad humana a través de la agricultura, las infraestructuras o la construcción; "cómo se nota que no pisa los ríos ni los barrancos, el problema no es que los agricultores quitemos tierra al río sino que el río con su vegetación está quitando tierra a los agricultores en sus fincas". "Y esta señora y los técnicos no se están enterando", ha comentado.

Félix Bariáin se ha preguntado "por qué no han dicho ni la CHE ni Medio Ambiente que es imposible acercarse al cauce de esos barrancos porque son auténticas selvas"; "por qué no ha dicho Medio Ambiente que los montes de la Valdorba son zona LIC y las actuaciones medioambientales están mucho más controladas dando prioridad a la flora y la fauna en detrimento de la intervención humana"; "por qué no hablan de la presa que hizo los restos de vegetación en los puentes y que arrasó Tafalla" o "por qué no hablan de que Olite se inundó porque el agua saltó en el llamado puente de hierro un poco más arriba del polígono de la Nava porque había vegetación verde en los ojos del puente, y casualmente al día siguiente de la riada había tres operarios limpiando esa vegetación".