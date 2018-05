UPN, Geroa Bai y PPN destacan que el PNV ha actuado con "responsabilidad" en los Presupuestos del Estado

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha manifestado que es "una buena noticia para España que haya Presupuestos porque da estabilidad, ayuda a que se siga creciendo y se siga creando empleo". "Es una buena noticia para Navarra, para miles de navarros que gracias al acuerdo que hemos alcanzado se van a ver beneficiados, con unas medidas o con otras", ha señalado, para comentar que "ayer fue un día importante y Navarra tiene motivos para celebrarlo".

Esparza ha señalado que el Gobierno foral "puede poner en cuestión" el acuerdo de UPN y PP pero "será una realidad". "El tiempo pondrá a cada uno en su sitio y técnicamente se solventarán los problemas que puedan ir surgiendo", ha expuesto, para indicar, sobre el acuerdo en torno a Volkswagen, que "a mi no me consta que en el Gobierno foral llevaban tiempo trabajándolo, si lo dicen seguramente será así". "Eso se va a cumplir, no tengo ninguna duda de ellos", ha agregado.

Sobre el apoyo del PNV a las Cuentas, ha comentado que "el PNV ha hecho lo que todos pensábamos que iba a hacer, es muy capaz de hacer dos discursos a la vez, muy capaz de decir que no va a apoyar los Presupuestos si se mantiene el 155 y finalmente apoyarlos". En cualquier caso, ha opinado que "ha actuado con responsabilidad y ha hecho lo que tenía que hacer".

Koldo Martínez, de Geroa Bai, ha señalado que la decisión del PNV en torno a los Presupuestos del Estado era "difícil" pero "la ha solventado con una gran responsabilidad". "Desatasca la situación de inestabilidad en la que estaba el Estado debido a que los partidos deberían haberse puesto de acuerdo después de las elecciones y fueron incapaces de ponerse de acuerdo y evitar que el señor Rajoy fuera presidente del Gobierno", ha indicado.

Según ha dicho, "el PNV consigue, entre otras cosas, una cantidad de dinero importante para la CAV y para la ciudadanía del Estado español ya que ha conseguido un aumento de las pensiones". "En política hay que saber jugar, acordar y en esta ocasión el PNV ha sabido acordar muchas cosas, entre otras, ha salvado el culo a UPN, que nos prometía el oro y el moro y que sin el apoyo de los 5 diputados del PNV no hubiera conseguido todo lo que dice que ha conseguido", ha agregado.

Sobre el TAV, ha apuntado que "yo pensaba que ya era un logro del PP y ahora viene UPN diciendo que sin el apoyo de UPN no habría tren en Navarra". "Propaganda, bien hecha, y humo", ha comentado, para referirse al acuerdo en Volkswagen diciendo que es "llamativo" que haya "80 millones de dinero público para una empresa privada muy importante para Navarra y que el año pasado tuvo 56 millones de beneficio solo en Navarra".

Por su parte, Adolfo Araiz, de EH Bildu, ha comentado que "algunos han tenido que salir de Navarra para conseguir lo que en Navarra no han sido capaces de conseguir y buscar un protagonismo que han perdido y van a seguir perdiendo y no van a recuperar". "UPN ha conseguido unas enmiendas a los Presupuestos pero tenemos dudas de que se vayan a materializar", ha dicho.

Según ha manifestado, "es importante trasladar que esa lluvia de millones y ese montón de enmiendas de campanario que UPN ha tratado de repartir por la Ribera, tratando de poner en evidencia la actuación del Gobierno de Navarra, habrá que ver si se materializa". "No puede olvidar UPN que está apoyando al partido más corrupto de Europa", ha señalado.

En cuanto al PNV, Araiz ha indicado que "le ha podido más el pragmatismo de los millones, de inversiones del cemento fundamentalmente en el TAV y hemos visto cómo la coherencia de este partido ha perdido muchos de los puntos que tenía". "Estos Presupuestos no son los que Navarra necesita", ha expuesto.

El portavoz de Podemos, Carlos Couso, ha criticado "la indecencia del PNV al dar estabilidad al Gobierno del partido más corrupto de las democracias europeas en toda la historia". "Unos Presupuestos que inciden en las políticas antisociales y de recortes", ha señalado.

Se ha mostrado en "absoluto desacuerdo" con que "el PNV, por unos dineros para su Comunidad, se venda de esta manera tan indecente, al igual que lo ha hecho UPN, lo que pasa es que de UPN ya nos lo esperábamos".

La socialista María Chivite ha indicado que UPN y PNV "se han unido para dar aire y dar vida al Gobierno del PP, que según el PNV es un Gobierno autoritario, corrupto, pero al que le ha dado vida y consigue así acabar la legislatura".

Según ha continuado, "en algunas enmiendas UPN solo ha mirado por los intereses de sus ayuntamientos". "Sólo ha puesto enmiendas nominales a ayuntamientos en los que está gobernando UPN, y no está bien, no es tener una visión de Navarra", ha apuntado, para indicar sobre la AP-15 que "han estado un montón de años gobernando con mayorías en España y en Navarra y jamás se había hecho nada, pero bienvenido en todo caso que los de la Ribera de Navarra podamos viajar de manera gratuita por una autopista que está más que amortizada".

En cuanto al acuerdo en Volkswagen, Chivite ha indicado que "habrá que ver cómo se materializa ese acuerdo, es una demanda desde hace varios años" y ha añadido que "viene en la Estrategia de Especialización Inteligente que el sector industrial tiene una mano de obra envejecida y que es un problema que tenemos que solucionar".

Desde el PPN, Ana Beltrán ha comentado que "hemos conseguido que se aprobaran unos Presupuestos buenos para Navarra y para España". "Estamos muy contentos", ha indicado, para mostrar "satisfacción máxima".

Sobre el PNV, ha indicado que ha tenido una "actitud responsable". "Al final esto es lo que ocurre en las negociaciones de los Presupuestos, el Gobierno central quiere sacarlos adelante porque había en juego cuestiones muy relevantes como la subida de las pensiones, de los funcionarios...", ha dicho, para destacar que "ha primado la responsabilidad del PP, también de UPN y de otros partidos, del PNV y de Ciudadanos".

Beltrán ha comentado que entiende que "al Gobierno de Navarra algunas cosas le molesten porque lo que está haciendo el PP es traer a Navarra lo que no quiere traer el propio Gobierno foral, como el TAV, la gratuidad de la AP-15". "El Gobierno de Navarra tiene que pensar que se le deja al descubierto, que muchas medidas ellos no han querido coger de la mano y tiene que ser una vez más el Gobierno de España quien las traiga a Navarra", ha indicado.