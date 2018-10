UPN pide al Gobierno que "escuche" a centros y familias sobre Skolae y Geroa Bai lo apoya "a pies juntillas"

Los partidos navarros tienen visiones diferentes en torno al programa Skolae y así mientras UPN pide al Gobierno foral que "escuche" a los centros y a las familias y el PPN lo ve como "adoctrinamiento", Geroa Bai ha afirmado que lo apoya "a pies juntillas" y el PSN ve necesario "avanzar en igualdad, coeducación y conocimiento afectivo-sexual".

En declaraciones a los medios, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha defendido que "desde hace muchos años en los colegios navarros se ha trabajado defendiendo la igualdad, educando en lo afectivo-sexual con absoluta normalidad y ahora nos encontramos con que un Gobierno quiere imponer que se den estas materias de una determinada manera; lo que hay que hacer es respetar".

Ha pedido así que se respete la libertad de los centros y de las familias "en temas que son sensibles y donde las posiciones pueden ser diferentes". A su juicio, el Gobierno "se ha pasado de frenada y volvemos a unas posiciones extremas". "Se ha generado un problema donde no lo había", ha comentado, para rechazar que "un Gobierno se quiera meter en el cuarto de estar, en la cocina de las casas para decir cómo se tiene que educar a nuestros hijos".

Esparza ha solicitado así que el Ejecutivo "escuche" a los colegios y a las familias, "que no nos escuchen a nosotros". "Me parecería una buena noticia que el Gobierno reculara y diga que Skolae no tiene que implantarse en todos los centros de Navarra, ojalá eso sea así porque respetaría a los centros y a las familias", ha comentado.

Por su parte, Koldo Martínez, de Geroa Bai, ha señalado que "el Gobierno de Navarra y los cuatros partidos que lo sustentamos tenemos claro que la igualdad no puede ser fruto de una clase ocasional, sino que el camino hacia la igualdad tiene que ser fruto de una reflexión conjunta de unas ideas mínimas compartidas por todos".

Según ha señalado, Geroa Bai apoya "a pies juntillas" el programa Skolae si bien "es verdad que todos los programas tienen que ser siempre perfectibles y también Skolae". "La mejor demostración de que Skolae es bueno es el congreso internacional sobre coeducación y género que va a tener lugar en la Universidad Carlos III de Madrid este fin de semana y en el que la única representación institucional que va a hablar es María Solana porque es la única experiencia institucional real", ha dicho.

Martínez ha señalado "la derecha no ha avanzado nada en todo lo que suponga educación afectivo-sexual de nuestros hijos e hijas".

Por su parte, la socialista María Chivite ha manifestado que el Partido Socialista "tiene muy claro que tenemos que avanzar en materias como igualdad, coeducación, conocimiento afectivo-sexual y tienen que ser materias que se impartan sobre todo en los colegios porque la educación es la principal herramienta para avanzar en igualdad".

Ha criticado que el PP "como siempre pone trabas al avance en igualdad, en salud sexual y reproductiva y estamos viendo también cómo Pablo Casado pretende volver a la ley del aborto de 1985". Ha manifestado que la "distancia con el PP es abismal" en "esta radicalización, en este recorte de derechos, en esta involución en los temas afectivo-sexuales".

Chivite ha defendido que "son temas fundamentales, de derechos ciudadanos, de libertades...". "UPN sabrá con quién se posiciona, siempre dice que quiere con el Partido Socialista pero en los contenidos fundamentales como el tema de la igualdad, que es un principio básico, es en lo que ellos no están a favor", ha señalado, para añadir que "nosotros entendemos que la religión tiene que salir de los colegios, le pedíamos a este Gobierno que disminuyera las horas de religión y no nos ha hecho caso".

La portavoz del PPN en el Parlamento foral, Ana Beltrán, ha mostrado su preocupación con el programa Skolae, que ha considerado "una muestra más de adoctrinamiento, de imposición y de mentira". Ha indicado que en temas como la igualdad o la corresponsabilidad "todos estamos de acuerdo" pero "no se puede mentir a la gente, a las familias y a los niños diciendo que, bajo ese paraguas, a la vez se les está enseñando, como dice la consejera Solana, a papás y mamás imponiendo que se les enseñe juegos eróticos de 0 a 6 años". "Pretenden imponer una ideología sectaria de género, que es el criterio del Gobierno pero no de la mayoría de los padres, en educación afectivo-sexual", ha asegurado.

"No voy a consentir que se nos prive de libertad a las familias navarras" para "enseñarles en sexualidad lo que consideramos adecuado y en la etapa adecuada; que nada tiene que ver con la igualdad y con la coeducación". Por otro lado, ha explicado que el PPN ha solicitado una petición de información para que "nos digan nombres y apellidos de todas las personas que han elaborado este programa, que dice que son tan sabios y que tanto saben sobre este tema" y "cuáles son sus actividades profesionales".

Preguntada sobre si tiene conocimiento de centros educativos que se hayan negado a implantar este programa ha contestado que "muchos centros es obvio que no quieren que se les imponga". De la misma manera, ha precisado que "el centro que quiera llevar a cabo el programa, primero que se consulte a los padres si quieren que a los hijos se les eduque de esa forma en lo referente a afectivo-sexual".