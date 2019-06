UPN considera "perjudicial" para Navarra y España que el PSOE "ceda al chantaje del independentismo vasco"

Así se pronunciado la ejecutiva de los regionalistas después de las palabras del secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, quien no ha descartado gobernar Navarra con la abstención de EH Bildu y ha afirmado que la investidura de Pedro Sánchez no depende de la formación de Gobierno en Navarra.

En un comunicado, UPN ha contestado a Ábalos que "no hay abstención gratis" y ha insistido en que "Chivite solo podrá ser presidenta con el apoyo de Bildu". "Es la única forma, no hay otra, que no pretendan engañar a nadie", han expuesto desde la formación regionalista.

En su opinión, "el rechazo a los dos votos de UPN para la investidura de Sánchez es la muestra más evidente de que el PSOE quiere gobernar con nacionalistas e independentistas" y de que "el PSOE finalmente ha aceptado el chantaje del PNV".

"Ahora es cuando los votos de UPN son más necesarios que nunca para defender gobiernos constitucionalistas en Navarra y en España", ha apuntado el Comité Ejecutivo de UPN, que se han reafirmado en que "no es bueno que Bildu decida en Navarra, como no es bueno que en el conjunto de España decidan los independentistas vascos y catalanes".

Por ello, ha defendido que "UPN seguirá siendo responsable y se mantiene firme en su posición para que en Navarra y España no decidan aquellos que quieren romper España y aquellos que quieren que Navarra sea anexionada al País Vasco para luego pedir la independencia de España".

"Estamos haciendo lo que consideramos que debemos hacer y serán otros los que tengan que dar explicaciones a la sociedad sobre las decisiones que adopten y las consecuencias que tengan para el futuro de Navarra y de España", ha señalado UPN.

Según ha expuesto, "resulta muy duro para los constitucionalistas escuchar al secretario de Organización de PSOE aceptar que el apoyo por acción u omisión de Bildu es algo normal para llegar al poder". Y ha remarcado que "la opción de gobierno del PSN con nacionalistas y el necesario apoyo de Bildu, porque la formación abertzale va a ser imprescindible no solo para la investidura sino para la gobernabilidad, no es lo que ha votado la sociedad navarra".

Por todo esto, los regionalistas han vuelto a realizar un llamamiento al PSOE y al PSN "para lograr acuerdos entre constitucionalistas que, en el caso de Navarra, permita respetar la voluntad mayoritaria expresada en las urnas por los ciudadanos navarros y que no ha sido otra que evitar que quienes han estado gobernando estos cuatro años vuelvan a decidir y llevar las riendas del futuro de esta comunidad".

"Los navarros han votado cambio y han premiado al PSN por estar frente al nacionalismo, por lo que actuar de forma contraria a esta voluntad sería un gran fraude a la sociedad navarra", han asegurado los regionalistas, que han pedido "altura de miras y anteponer el sentido común, la responsabilidad y el interés general a otro tipo de intereses alejados de lo que realmente importa a los ciudadanos".