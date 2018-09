UPN apoyaría la ley de Policías si dimite Beaumont y el Gobierno retira el Plan Director de Policía Foral

El parlamentario de UPN Sergio Sayas ha afirmado que si no se cumplen estas tres condiciones, la formación regionalista no respaldará la ley, aunque estaría abierto a abstenerse si se aceptan las enmiendas de "calado" que presentará en el trámite parlamentario.

Así lo ha asegurado Sergio Sayas en una rueda de prensa que ha ofrecido después de participar en una reunión con el presidente de UPN, Javier Esparza, y representantes de los sindicatos de Policía Foral APF y SPF, sindicatos que han firmado un acuerdo que respalda la tramitación de la nueva ley.

Sayas ha asegurado que UPN se abstendrá en el Parlamento en la admisión a trámite de la ley para facilitar que la norma pueda ser debatida, pero su voto final dependerá de cómo sean atendidas sus propuestas.

UPN se ha comprometido con los sindicatos a "posibilitar todas aquellas medidas que puedan revertir la situación de desgaste que en este momento tienen las policías de Navarra" y ha indicado que "la primera responsable de esa situación es la soberbia con la que ha actuado la consejera Beaumont, que se ha caracterizado por convertir en fracasos todas las iniciativas que ha tomado en materia policial".

Tras ello, Sergio Sayas ha planteado que para que UPN "pueda llegar a votar que sí" a la ley, la consejera debe dimitir. "Beaumont no cuenta ni con el respaldo de sus socios de Gobierno, ni de los sindicatos, ni de los policías", ha indicado.

Junto a esta demanda, UPN presenta otras dos condiciones para apoyar la ley: primero, la retirada "inmediata" del Plan Director de Policía Foral registrado por el Gobierno en el Parlamento, "porque sólo es un panfleto político al servicio de Bildu, que trata de vender su ideología de desaparición de la Guardia Civil y la Policía Nacional de Navarra", y en segundo lugar, "la reversión de todos los recortes que este Gobierno ha hecho en materia de servicios de la Policía Foral".

"Si estas tres condiciones no se cumplen, nunca votaremos que sí", ha afirmado Sergio Sayas, quien, a continuación, ha señalado que UPN se abstendría si se aceptan sus enmiendas "de calado".

Para elaborar estas enmiendas, UPN hablará en las próximas semanas con los sindicatos de Policía Foral y de policías municipales. No obstante, ha adelantado tres asuntos en los que presentará correcciones a la ley.

En primer lugar, UPN va a presentar una enmienda de eliminación del Comité de Garantías y Buenas Prácticas de la Policía que prevé la ley, porque "solo responde a la visión que tiene Bildu de la Policía, que es una visión que convierte a la Policía en mamporreros". En segundo lugar, otro bloque de enmiendas tendrá como protagonistas a los agentes municipales.

Por último, defenderá la flexibilidad en la Policía Foral, pero no de la forma en la que proponen Geroa Bai y EH Bildu. "La flexibilidad que se incluye en esta proposición tiene truco, porque se quiere utilizar para solucionar la mala gestión. Vamos a hacer una enmienda para que la flexibilidad solo se pueda utilizar de manera subsidiaria, es decir, siempre que no haya agentes apuntados a la bolsa de horas, porque si no habrá un Gobierno que tirará de la flexibilidad para paliar una mala calendarización y una mala organización de la Policía", ha afirmado.

Sergio Sayas ha señalado que si no se tienen en cuenta sus enmiendas, el voto de UPN será contrario a la ley. "Entenderemos que no se quiere nuestro apoyo, que todo el esfuerzo que ha hecho este grupo parlamentario de buscar el diálogo habrá sido baldío y no se habrán entendido todos los guantes que esta legislatura UPN ha echado en materia policial", ha asegurado.