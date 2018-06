UPN dice que el auto sobre Ultzama da "un sopapo" al Gobierno y cree que Ayerdi y Elizalde "deberían irse a casa"

Esparza, en declaraciones a los periodistas antes del pleno de la Cámara, ha considerado "una vergüenza que el Gobierno no se meta debajo de la mesa" tras conocer el auto y ha criticado que haya habido "una persecución política a personas que se ha jugado con su honor simplemente por el hecho de que estaban cercanas o formaban parte de UPN".

Además, ha censurado que, después de que el auto dé "un sopapo al Gobierno en toda regla", la portavoz del Ejecutivo foral, María Solana "cuestione otra vez a la justicia", lo que ha considerado "impresentable".

"No sé qué hacen Ayerdi y Elizalde todavía siendo vicepresidente y consejera del Gobierno, se debieran haber ido a su casa porque cuando políticamente se toma una decisión de ir contra unos ciudadanos de Navarra con el dinero de todos los navarros y la justicia te dice que era una temeridad, que no había ningún informe y que tu decisión era únicamente persecución política, uno se tiene que ir a su casa", ha sostenido.

En opinión del líder regionalista, es "impresentable" que "salga la portavoz diciendo lo que dijo ayer" con lo que "demuestra una vez más que este Gobierno cuando la justicia no le gusta la ataca y no la respeta". "No es una actitud que pueda tener un gobierno, el gobierno tiene que respetar le guste o no le guste las sentencias judiciales", ha remarcado.

En este sentido, Esparza ha incidido en que "el Gobierno lo que no tiene que hacer es perseguir a nadie". "Nosotros podemos discrepar con muchos, podemos no estar de acuerdo con muchos ciudadanos que representan a otras formaciones políticas, pero nunca hemos perseguido a nadie y a UPN se le está persiguiendo", ha asegurado.

Para Esparza, se trata de "un empleo más para decir ya vale" y ha defendido que "honradez de la gente no se puede y no se debe jugar, porque no somos para un día, seguimos viviendo en Navarra y se hace mucho daño". "Cuando se hace ese daño con alevosía y nocturnidad se deben pedir responsabilidades", ha concluido.