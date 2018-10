UPN reclama actas de consejos escolares sobre sesiones de PAI y Solana dice que son los consejos las que las gestionan

La consejera ha afirmado que el departamento no dispone de esas actas y que su gestión compete a los propios consejos escolares de los centros. Por el contrario, Alberto Catalán le ha reprochado que, según un informe del Parlamento foral, el Departamento debe remitir esta información.

El origen de esta polémica está en una solicitud de información que registró UPN el pasado mes de febrero tras constatar que trece centros educativos habían reducido sus sesiones semanales del Programa de Aprendizaje de Inglés. En concreto, los regionalistas querían que el Departamento de Educación les facilitara las actas de los consejos escolares en relación con esta decisión.

Entonces, el Departamento respondió que las actas no son documentos públicos y que su gestión corresponde a los miembros de los consejos escolares, según un informe de la propia secretaria general técnica del Departamento.

La consejera ha insistido en que el Gobierno no tiene esos documentos, algo que ha justificado en que no se requiere autorización del Departamento cuando la modificación de sesiones no sobrepasa los límites de la horquilla horaria prevista en la norma.

Así, ha afirmado que el parlamentario de UPN "se empeña en pedir que le remita una información que no obra en poder del Departamento de Educación para después decir que el departamento no le facilita la información".

Alberto Catalán ha insistido en que el reglamento de la Cámara ampara su petición de información. "La consejera está incumpliendo la norma y la legalidad, porque el reglamento de la Cámara es una ley foral y está incumpliendo la ley foral. Lo hace con conocimiento de causa. La ocultación de datos y la falta de transparencia es más que evidente", ha señalado, para afirmar que es algo que ocurre "siempre que se está tratando sobre el Programa de Aprendizaje de Inglés".

Finalmente, Catalán ha pedido a la consejera que "cubra las necesidades de los centros educativos con Programa de Aprendizaje de Inglés y cubra la necesidad de participación de las familias en la comunidad educativa".