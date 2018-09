UPN no se opone a la exhumación de Franco, pero critica que "no se sepa qué va a ocurrir" con el Valle de los Caídos

En declaraciones a los periodistas antes del inicio del pleno, el presidente de UPN, Javier Esparza, ha remarcado que la formación regionalista no tiene "ningún inconveniente" en que "se saquen los restos de Franco, se entreguen a la familia y los entierren donde les parezca a ellos" porque, según ha dicho, "creemos que ningún dictador ni de izquierdas ni de derechas tiene que tener ningún tipo de mausoleo".

No obstante, ha cuestionado "el por qué, las prisas y la forma en la que el PSOE ha actuado" en relación a este tema y ha destacado que el Partido Socialista "ha gobernado en España con mayorías absolutas durante 20 años y no ha tomado ninguna decisión como la que acaba de tomar ahora en 15 días". "Me da la sensación de que se quieren tapar otras cosas y desde luego no estamos de acuerdo en ese sentido", ha declarado.

Igualmente, ha remarcado que otro de las razones en las que UPN centra su abstención es que "no sabemos qué va a ocurrir con el Valle de los Caídos" y ha defendido que debe ser "un espacio de reconciliación, de encuentro, de convivencia". "El PSOE más allá de sacar los restos de Franco no ha dicho a qué va a destinar eso, no ha buscado un acuerdo, no se ha abierto un debate, y es algo total y absolutamente imprescindible", ha argumentado.

Por tanto, ha agregado Esparza, "no le vamos a dar un cheque en blanco al PSOE, nos vamos a abstener, una abstención en la que claramente no nos oponemos a que los restos de Franco sean exhumados y entregados a la familia".

Preguntado por qué es lo que tenía que haber ocurrido para que UPN votara a favor del decreto ley, ha contestado que "seguramente saber qué es lo que va a pasar con el Valle de los Caídos, que hoy no sabemos".

"Ese espacio tiene que ser un espacio de encuentro, reconciliación, un espacio para todos, de convivencia, pero no sabemos a qué se va a dedicar, qué planteamiento hay, que apuesta se quiere hacer. Si es una apuesta por la convivencia estaremos, si es por romper y dividir a la sociedad, no podrá contar con el apoyo de UPN", ha zanjado.