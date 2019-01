UPN pactará con quienes "defiendan el régimen foral", pero descarta un pacto preelectoral porque "no sumamos más juntos"

El presidente de UPN, Javier Esparza, ha asegurado que tras las elecciones forales de mayo estará dispuesto a "pactar con los que se comprometen a defender el régimen foral de Navarra", pero ha descartado alcanzar un acuerdo preelectoral previo con otras fuerzas constitucionalistas como plantea el PPN; al considerar que "no sumamos más yendo juntos".

Así se ha pronunciado Esparza en un desayuno informativo con los medios de comunicación para analizar los retos de su formación en un 2019 marcado por las elecciones autonómicas, locales y europeas, así como por el 40º aniversario de la formación regionalista.

Sobre la propuesta del PPN de concurrir a los comicios conjuntamente con Ciudadanos y UPN, Esparza ha reprochado a los 'populares' que "si alguien quiere alcanzar un acuerdo no lo comunica a las otras partes a través de los medios de comunicación" sino que "tiene que haber discreción y se tienen que hacer las cosas como se tienen que hacer". "Cuando se trasladan los acuerdos a través de los medios de comunicación quizás se buscan otras cosas pero no alcanzar esos acuerdos", ha remarcado.

Esparza ha señalado que si el PPN "tiene la certeza de que va a tener representación parlamentaria", "no hay ningún problema, haremos un acuerdo después, porque no sumamos más yendo juntos". "Si no tiene esa certeza y se siente en la cuerda floja es responsabilidad del PP y de nadie más", ha añadido.

Esparza ha mostrado su respeto por "un PP con el que hemos ido en coalición a las elecciones generales" y con sus votantes y ha indicado que "lo que pediremos en su momento será responsabilidad" para "buscar un gobierno diferente al que tenemos en esta comunidad" que "gobierne para todos", que "sea capaz de aglutinar" y que "reciba el apoyo de la inmensa mayoría de los navarros".

Preguntado por la postura de Vox, que condicionaba su apoyo a un nuevo gobierno en Andalucía de PP y Ciudadanos a que estas formaciones eliminen de su acuerdo programático el respaldo a la ley contra la violencia de género, Esparza ha recalcado que "a eso no vamos a renunciar jamás" porque "la violencia de género es una lacra con la que hay que acabar".

En este sentido, ha destacado que Vox "conmigo no llegaría a un acuerdo en ese sentido" y ha considerado que esta formación en Andalucía "se va a retratar" y va a tener que decidir "si quiere nuevas elecciones" o "quiere entender que de lo que estamos hablando es de que la mujer en la sociedad española o navarra no puede vivir con miedo, y para eso hay que poner recursos y tomar medidas".

Igualmente, frente a formaciones que defienden la supresión del Estado de las Autonomías, Javier Esparza ha contestado que es "un error total y absoluto" y ha afirmado que "Navarra ha sido un ejemplo de que ha sido positivo para todos".

"LA PRÓXIMA LEGISLATURA HAY UN GOBIERNO NACIONALISTA O DE UPN"

Javier Esparza ha asegurado que la próxima legislatura "o hay un gobierno nacionalista o uno de UPN con otras formaciones" porque "la opción de un gobierno de izquierdas" que propone el PSN "es irreal".

El presidente de UPN ha destacado que las encuestas muestran "tendencias que dicen que el cuatripartito pierde la mayoría", de la misma manera que PSN, Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezkerra "no tienen mayoría". "Por lo tanto necesitan a Bildu", ha remarcado.

En cuanto a la propuesta de los socialistas de formar "un gobierno de izquierdas", Esparza ha preguntado "en qué encuestas les salen los números de un gobierno de izquierdas". "En ninguna, eso no va a ser posible, es posible un gobierno nacionalista con un acuerdo con el PSN", ha subrayado. En este sentido, ha destacado que hay "barones socialistas" que "trasladan la idea de que el nacionalismo es excluyente, sectario y rompe la convivencia" y sin embargo "el socialismo en Navarra está diciendo que quiere gobernar con el nacionalismo vasco y quiere hacer presidenta a Uxue Barkos".

COMPROMISO PARA "REVERTIR LA POLÍTICA LINGÜÍSTICA" DE NAVARRA

Javier Esparza ha destacado que hay cuestiones que se han aprobado en esta legislatura que se podrían revertir "si hay voluntad política". A este respecto, se ha comprometido, si llega al Gobierno de Navarra, a "revertir la política lingüística, el modelo de Renta Básica que tenemos y la posición que tiene Navarra en el resto de España". "Creo que ya vale de que dejemos sillas vacías cuando hay actos institucionales de representación del conjunto del país, porque somos españoles y no puede ser que el Gobierno foral no esté" porque "estás diciendo que no formas parte del proyecto, que te quieres separar, que te da lo mismo", ha criticado.

En este tema ha reprochado la ausencia de representantes del Gobierno de Navarra en la celebración del Día de la Hispanidad, donde se reúnen los miembros del Ejecutivo central, presidentes autonómicos y de las diferentes formaciones políticas; y ha afeado al Gobierno foral por "desaprovechar un momento que puede venir muy bien al conjunto de los ciudadanos". "Y luego nos quejamos de que no nos cogen el teléfono", ha criticado Esparza, que ha destacado que en estas reuniones "he hablado de acuerdos que luego he firmado y de infraestructuras que luego he impulsado".

El presidente de UPN ha explicado que su partido va a proponer un proyecto en las próximas elecciones para "gobernar para todos, que sea capaz de generar en Navarra pleno empleo, que haga frente a las desigualdades sociales que todavía desgraciadamente tenemos en esta comunidad, y un proyecto que deje claro que, desde el punto de vista institucional, Navarra es una comunidad foral, diferenciada, española y europea, y queremos seguir siendo eso y no queremos ninguna aventura de ningún tipo".

Un proyecto, ha continuado, "centrado en la gente" y "pensando en las necesidades de los ciudadanos" que, ha destacado, "lo hemos ido planteando a lo largo de la legislatura". Así ha puesto como ejemplo su propuesta de un modelo fiscal "diferente" que "vamos a implantar cuando estemos en el gobierno" con el que "vamos a bajar los impuestos a la clase media y trabajadora, vamos a pagar el IRPF a las madres, vamos a dejar exento el IRPF por maternidad y paternidad, y vamos quitar el impuesto al patrimonio".

También ha puesto como ejemplo las propuestas de UPN de un modelo diferente de Renta Básica "vinculada al empleo", la defensa de que "todos los niños tienen que aprender inglés", sus propuestas de modelo sociosanitario o ayudas a las familias con hijos. También ha afirmado que "es fundamental que UPN esté en el Congreso" y ha destacado que, gracias a las iniciativas y pactos de los regionalistas en esta institución, "hay licitados 240 millones de euros del TAV". Igualmente, ha asegurado que el contrato relevo aprobado por el Gobierno de España, y que afectará a Volkswagen, "se empezó a impulsar en el acuerdo con el PP" para rejuvenecer la planta de Landaben.

En referencia a la gratuidad de la AP-15 en viajes de ida y vuelta, Esparza ha reprochado que "tener 12 millones de euros ahí y no haberlos aprovechado es el ejemplo claro de la ineficacia y de que no les importaba".