UPN valora que "se dé la voz a los españoles" porque "no era bueno un Gobierno de la mano del independentismo"

Javier Esparza ha señalado, en declaraciones a los medios de comunicación, que UPN ha solicitado "desde el inicio de esta corta legislatura que hubiera un adelanto electoral y que se diera la voz al conjunto de los españoles, que creo que es lo que había que hacer".

Esparza ha señalado que UPN "está preparado" para las elecciones y va a "volver a salir a ganar", aunque no ha precisado si es partidario de ir en coalición con el Partido Popular, como en los anteriores comicios. "Hace tres horas que se acaba de producir el anuncio de adelanto electoral, por lo tanto no hemos hablado nada. Vamos a analizarlo, vamos a hablarlo, pero no se habla a través de los medios de comunicación", ha indicado.

Javier Esparza ha señalado que UPN va a defender en Madrid "los intereses de esa Navarra foral, española y europea que representamos, y al mismo tiempo vamos a decir alto y claro que no puede ser que el independentismo vuelva a tener la capacidad de decidir quién es el presidente del Gobierno, si se aprueban o no se aprueban los presupuestos, porque los proyectos nacionalistas lo que quieren es romper nuestro país, y lo que no puede ser es que los que quieren romper el país terminen decidiendo en cuestiones tan importantes para el futuro del conjunto de la sociedad española".

El dirigente regionalista ha señalado que en UPN están "animados", recordando que en las últimas elecciones "ganamos y tuvimos un magnífico resultado". "Hemos visto cómo nuestra representación en Madrid ha sido tremendamente importante para Navarra. Las principales inversiones en esta legislatura han venido gracias a acuerdos de UPN con el Gobierno de España y creo que ha sido muy beneficioso para el conjunto de los ciudadanos", ha indicado.

En relación con la propuesta que ha lanzado Uxue Barkos, presidenta del Gobierno foral y líder de Geroa Bai, para concurrir a los comicios de forma conjunta con sus socios del cuatripartito, ha afirmado que Podemos e I-E ya lo han descartado y ha indicado que "el debate es si el nacionalismo tiene representación o no, si el PNV es clave o no". "El presidente del PNV decía hace poco que quieren ser claves en el futuro de España, pero para romper este país. Es la misma ideología que tiene la presidenta del Gobierno. Los ciudadanos van a elegir entre los partidos que defendemos que formamos parte de un proyecto común que se llama España o aquellos partidos que quieren romper nuestro país, y eso se llama independentismo, eso se llama nacionalismo, se llama Geroa Bai, EH Bildu y todos los catalanes con el revoltijo de siglas correspondiente", ha asegurado.