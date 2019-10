El catedrático de la UPNA Antonio López Martín, premiado por tercera vez por la mayor organización mundial de ingeniería

La entrega del premio tuvo lugar durante el acto principal de la 113ª reunión internacional de la Región 8 de IEEE (región que comprende Europa, Asia, África y Oriente Medio), celebrado en Valencia el pasado día 11.

Se da la circunstancia de que Antonio López ya recibió en noviembre de 2018 en Madrid la edición anterior de este premio y que en mayo de 2019 recibió en Sapporo (Japón) el premio internacional a la labor más destacada de entre las sociedades de IEEE pertenecientes a los distintos países de dicha Región 8, ha destacado en una nota la UPNA.

El IEEE, fundado en 1884, es la mayor organización técnico-profesional del mundo y agrupa a más de 420.000 miembros en más de 160 países. Es la institución de referencia en múltiples ámbitos de ingeniería (eléctrica, electrónica, aeroespacial, biomédica, telecomunicaciones, etc.). Es también la principal organización en el desarrollo de estándares con más de 1.300 activos (Wi-Fi entre ellos) y la principal fuente de información técnica en ingeniería, siendo responsable del 30% de las publicaciones mundiales en este ámbito. La Sociedad de Circuitos y Sistemas Electrónicos es una de las más destacadas en IEEE por número de miembros y volumen de actividad.

Antonio López preside dicha sociedad en España desde 2017. En su mandato se han priorizado acciones orientadas a los colectivos menos representados en la ingeniería, como son las mujeres y los jóvenes. Se ha aprovechado que la presidencia de esta sociedad tiene sede actual en Pamplona para coorganizar o patrocinar diversos eventos en la capital navarra, como la reciente Semana de la Mujer, Ciencia y Tecnología, el XXX Congreso Estatal de Estudiantes de Telecomunicación y varios workshops destinados a estudiantes.

Antonio López (Pamplona, 1972) es Ingeniero de Telecomunicación (1995) y Doctor (1999) por la UPNA, con premio extraordinario de doctorado. Es catedrático de Teoría de la Señal y Comunicaciones en esa universidad desde 2011 y profesor adjunto honorífico en la New Mexico State University (NMSU) de EE.UU. desde 2001. Ha sido subdirector del ISC (2015-2017) y de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación de la UPNA (2008-2014). Actualmente es el Director de Área de Investigación de la UPNA y responsable del grupo de investigación de Comunicaciones, Señal y Microondas.

Ha sido investigador del Centro Astronómico Nacional (1995), del ETH de Zurich (1997) y de VLSI Lab and NASA Center for Autonomous Control Engineering de la New Mexico State University (EEUU) donde ha realizado diez estancias entre 1996 y 2012. Ha sido premio Talgo a la innovación tecnológica (2012), Ingeniero del Año en Navarra (2008), premio de investigación Caja Navarra (2007) y premio Joven de Ciencia y Tecnología de la Universidad Complutense de Madrid (2007), entre otros reconocimientos. Es editor asociado en 10 revistas internacionales y miembro del comité técnico de 47 congresos internacionales. Es coautor de más de 400 publicaciones en libros, revistas y congresos internacionales, así como de 9 patentes. Ha participado en 65 proyectos de investigación para organismos públicos y empresas (NASA, NSF, H2020, Seiko Epson, etc.), de los que ha liderado un total de 22.