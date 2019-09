Un total de 42 alumnos de la UPNA han realizado prácticas internacionales en sedes del Ministerio de Asuntos Exteriores

De ellos, un total de 25 han completado un periodo formativo en verano de tres meses de duración (del 1 de julio al 30 de septiembre) en embajadas, consulados generales y representaciones permanentes de España en el exterior, en virtud del convenio existente entre la Fundación Universidad-Sociedad de la institución académica y el citado Ministerio. Este acuerdo ha permitido que este verano nueve alumnos completen su formación en estas sedes diplomáticas españolas.

Un ejemplo de estos estudiantes es David Garciandía Igal (Pamplona, 1996), que cursa el doble grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) y en Derecho. El próximo 30 de septiembre concluirá su estancia de tres meses en la capital austriaca, Viena, donde realiza sus prácticas en la Representación Permanente de España ante la ONU y otros Organismos Internacionales.

"La principal diferencia de una representación permanente con una embajada o un consulado consiste en que el marco de las relaciones es multilateral, no bilateral; es decir, en una misma reunión o conferencia están involucrados muchos Estados", explica David Garciandía, que, a su vuelta a Pamplona, retomará sus estudios de sexto curso de grado de la doble titulación.

ENERGÍA NUCLEAR Y DELITOS

En la sede de las Naciones Unidas en Viena, "se trabajan dos grandes temáticas: asuntos de energía nuclear y armas nucleares, y cuestiones relacionadas con drogas y delitos transnacionales". "Mi trabajo consiste en apoyar a los diplomáticos y consejeros de la Representación española durante reuniones y conferencias, tanto bilaterales como multilaterales y de coordinación de la UE, en el marco de distintos organismos de la ONU", describe el joven navarro. Posteriormente, elabora informes, que, una vez revisados, se remiten a la sede en Madrid del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

"La primera mitad de mi estancia en la capital austriaca estuve centrado en cuestiones de energía nuclear, control de armas nucleares y prohibición de ensayos nucleares -recuerda el estudiante-. Me tocó acudir a reuniones y conferencias en el ámbito del Organismo Internacional de la Energía Atómica, tal vez el más famoso de la ONU en Viena -muy de moda actualmente por la serie 'Chernobyl'-, el Tratado de No Proliferación Nuclear y la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares. En concreto, me tocó vivir la tensión con Irán por el incumplimiento del Tratado de No Proliferación Nuclear. En esta segunda mitad de las prácticas, estoy trabajando en el marco de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en cuestiones como la prevención de la corrupción, la trata de personas y el tráfico ilegal de migrantes, el tráfico internacional de drogas y el crimen organizado transnacional".

Para David Garciandía, estas prácticas están siendo "una gran experiencia y una oportunidad única". "Me están permitiendo, por un lado, saber cómo funciona la ONU desde dentro y, por otro lado, profundizar en el conocimiento de los retos globales y los problemas de las relaciones internacionales. El doble grado en ADE y Derecho que estoy a punto de terminar me ha servido para dotarme de unas competencias amplias y transversales que han sido muy útiles para desarrollar mi trabajo", señala este estudiante, que cursó un semestre académico en la Universidad Tiedao de Shijiazhuang (China) gracias al programa de intercambio Martín de Rada de la UPNA.

Al margen de quienes han completado estancias formativas en verano, como las de David Garciandía, otros 17 personas han realizado prácticas en embajadas, consulados o representaciones permanentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, en los últimos cuatro años, gracias a otros tres programas: el de prácticas curriculares de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, el de prácticas internacionales y el de Becas de Prácticas Internacionales del Gobierno de Navarra. Todos estos programas son gestionados por la Fundación Universidad-Sociedad de la UPNA.