Unidas Podemos propone derogar la reforma laboral y reducir a 34 horas la semana laboral

La candidata de la coalición al Congreso por Navarra, Ione Belarra, ha recordado que "una de las promesas que más ha repetido sin descanso Pedro Sánchez en campaña electoral es que pensaba derogar la reforma laboral, sin embargo, ha tenido muchos viernes sociales para llevar a cabo esa derogación y no lo ha hecho nunca"".

"Teniendo en cuenta cómo se ha devaluado la palabra de Pedro Sánchez en los últimos meses, la única garantía para que haya una derogación de la reforma laboral de verdad y se apueste por derogar también la que impuso en 2016 el partido socialista es que Unidas Podemos esté en el gobierno", ha remarcado en un comunicado.

Belarra ha asegurado que "es la única manera de que tengamos unas relaciones laborales estables y no se condene a la mayoría de la gente de nuestro país, sobre todo a las personas más jóvenes, a una vida de precariedad en la que no puedes hacerte un proyecto de futuro, no puedes elegir o no tener hijos y no puedes hacerte un proyecto de vida a medio plazo". Una situación que "queremos evitar entrando al gobierno", ha apuntado.

La candidata de Unidas Podemos ha propuesto "una reforma del sistema de cuidados, del sistema de trabajo, para que la gente no tenga que entregar toda su vida al trabajo, reducir a 34 horas la semana laboral apostando por un contrato que sea siempre estable, que el contrato indefinido sea el contrato estándar en nuestro país". De esta manera, ha dicho, "el contrato temporal deberá limitarse a casos muy concretos, muy justificados y que en ningún caso pueda durar más de seis meses".

Por su parte, la portavoz de Unidas Podemos en Leganés y miembro de Coca en Lucha, Gema Gil, ha destacado la importancia "de luchar contra la precariedad". "Nuestro colectivo ha sido silenciado por todos los medios y Unidas Podemos fue la única formación que nos apoyó durante el conflicto, un conflicto laboral que se convirtió en social y que gracias a la lucha de trabajadores y trabajadoras, supuso ganar a la multinacional", ha resaltado.