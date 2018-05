La Universidad Pública de Navarra concede seis premios extraordinarios de doctorado

La Universidad Pública de Navarra (UPNA) ha concedido seis premios extraordinarios de doctorado correspondientes a los cursos 2012-2013 y 2013-2014. Los galardonados son, por orden alfabético, Iván Arregui Padilla (Tecnología de las Comunicaciones, Bioingeniería y Energías Renovables), Alfonso Arteaga Olleta (Ciencias de la Salud), Jaione Etxeberria Andueza (Ciencias y Tecnologías Industriales), Elena Ferrer Zubiate (Economía, Empresa y Derecho), Maite Villanueva San Martín (Ciencias Agrarias y Agroalimentación) y Nerea Zugasti Mutilva (Humanidades y Ciencias Sociales).

La entrega de estos seis premios extraordinarios de doctorado tuvo lugar en el acto de investidura de 178 nuevos doctores, celebrado el pasado miércoles, día 25 de abril, en el campus de Arrosadia de Pamplona, con presencia de Alfonso Carlosena, rector de la UPNA; Juan María Vázquez Rojas, secretario general de Ciencia e Innovación del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, y José Miguel Múgica Grijalba, director de la Escuela de Doctorado de Navarra (EDONA).

Iván Arregui Padilla (Pamplona, 1981) se tituló en Ingeniería de Telecomunicación en la UPNA, donde se doctoró con una tesis sobre en la que abordó el diseño y la caracterización de componentes de altas prestaciones implementados en la tecnología de guía de onda rectangular. Dicha investigación fue dirigida por los profesores José María Lopetegui Beregaña (investigador del Instituto de Smart Cities-ISC de la UPNA) y Miguel Ángel Gómez Laso, y logró el Premio HISDESAT, concedido por el Colegio Oficial y la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación (COIT/AEIT), a la Mejor Tesis Doctoral en Servicios Satelitales.

Desde 2006, pertenece al Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la UPNA donde desarrolla labores docentes y de investigación. En 2017, recibió el IV Premio a la Innovación de la Fundación Alberto Elzaburu gracias a una patente para satélites de comunicaciones.

Alfonso Arteaga Olleta (Pamplona, 1966) posee dos licenciaturas: una, en Ciencias Biológicas por la Universidad de Navarra; y otra, en Psicología por la UNED. En su tesis doctoral, dirigida por los profesores del Departamento de Psicología y Pedagogía Javier Fernández Montalvo y José Javier López Goñi, estudió el fenómeno de la violencia de pareja en personas con adicción a las drogas en tratamiento para superarla. Concluyó que "las personas drogodependientes en tratamiento presentan mayor violencia hacia la pareja que la población en general" y que aplicar un programa de intervención en ese colectivo consigue una menor reincidencia.

Desde el año 2008, es profesor del Departamento de Psicología y Pedagogía de la UPNA y, previamente, trabajó durante 21 años como terapeuta en la Fundación Proyecto Hombre Navarra (diez de ellos, en el Programa de prevención Suspertu con adolescentes con conductas de riesgo y sus familiares). Pertenece al grupo de investigación Psicología Clínica y Psicopatología de la UPNA.

Jaione Etxeberria Andueza (Lakuntza, 1983), licenciada en Matemáticas por la Universidad del País Vasco (UPV-EHU), centró su tesis doctoral en la representación cartográfica de enfermedades. Así, evaluó en profundidad algunos modelos espaciales, espacio-temporales y de predicción utilizados para estimar riesgos de mortalidad o incidencia de distintos tipos de cáncer por áreas geográficas. "Las herramientas estadísticas que permiten representar en un mapa el riesgo de enfermar o morir a causa de un determinado cáncer y ver su evolución en el tiempo pueden resultar de gran utilidad para la sociedad y, en particular, para los organismos de salud, ya que podrían ayudar a identificar factores de riesgo asociados al lugar de residencia e, incluso, mejorar la distribución de los recursos económicos destinados a la prevención y el tratamiento de dichas enfermedades", explica sobre su investigación, dirigida por María Dolores Ugarte Martínez y Tomás Goicoa Mangado, miembros del Departamento de Estadística e Investigación Operativa de la UPNA, al que también pertenece la premiada desde 2010.

Forma parte, asimismo, del grupo de investigación CIBERESP (Centro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública) Navarra y, junto a sus directores, es investigadora del Instituto de Materiales Avanzados (InaMat) de la UPNA y del Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra (IdiSNA).

Elena Ferrer Zubiate, natural de Sangüesa (Navarra), se licenció en Administración y Dirección de Empresas en la UPNA, donde estudió, en su tesis doctoral, las llamadas "finanzas del comportamiento" con el fin de investigar el potencial efecto que el sentimiento del inversor tiene sobre la valoración de los activos, sobre el comportamiento de los analistas a la hora de formar sus emisiones y el efecto en la dinámica contemporánea entre el mercado de contado y futuro y las transmisiones de volatilidad entre ambos.

Este trabajo, que fue galardonado con el Premio Tesis Doctoral (edición 2013) otorgado por la Fundación UCEIF - Universidad de Cantabria para el Estudio y la Investigación del Sector Financiero, fue dirigida por los investigadores del Instituto INARBE de la UPNA Pilar Corredor Casado y Rafael Santamaría Aquilué. Forma parte desde 2009 del grupo de investigación de la UPNA Mercados Financieros y del citado Instituto INARBE.

Maite Villanueva San Martín (Pamplona, 1984), doble licenciada en Biología y Bioquímica por la Universidad de Navarra, investigó en su tesis doctoral en la UPNA el sistema sensorial de las bacterias. Mediante una aproximación genética reduccionista, usando como modelo dos cepas genéticamente no relacionadas de Staphylococcus aureus, obtuvo bacterias carentes de dicho sistema sensorial, con las que comprobó que, en condiciones ambientales constantes, "estos sistemas son dispensables para la vida", señala. Esa cepa modificada fue utilizada como una plataforma para el estudio de la especificidad de transmisión de señal 'in vivo', que hasta ese momento había sido analizada 'in vitro'.

Su tesis doctoral fue dirigida por Iñigo Lasa Uzcudun, catedrático de la UPNA y actual director de Navarrabiomed (centro de investigación biomédica del Gobierno de Navarra y la UPNA), y Alejandro Toledo-Arana, investigador del Instituto de Agrobiotecnología. En la actualidad, trabaja en el laboratorio de Bioinsecticidas Microbianos de la UPNA, bajo la dirección del catedrático Primitivo Caballero Murillo.

Nerea Zugasti Mutilva (Pamplona, 1984), licenciada en Sociología, investigó en su tesis doctoral las dinámicas de integración-exclusión laboral en el marco español, que "mantiene un vínculo claro entre inmigración, mercado de trabajo e integración en un contexto de crisis del empleo". "Entre los resultados, cabe subrayar la fuerte presencia de la población extranjera en la exclusión del empleo, que se contextualiza en el marco de un mercado de trabajo segmentado, con un amplio desarrollo de empleos temporales y no cualificados y caracterizado por las altas tasas de desempleo tanto cíclico como estructural. Esto pone de relieve el gran desafío con el que nos enfrentamos en materia de integración laboral en medio de un escenario de crisis económica y de crisis de derechos laborales", afirma sobre su tesis, que fue dirigida por Miguel Laparra, entonces profesor del Departamento de Trabajo Social de la UPNA.

Dicha tesis obtuvo dos reconocimientos en 2013: el Premio a la Mejor Comunicación de una Tesis Doctoral en el concurso Tesis en 3 Minutos, organizado por la UPNA y financiado por FECYT y el primer premio en el I Concurso de Investigación de la Fundación Foessa. En la UPNA, desde 2008, Nerea Zugasti participa como investigadora en el grupo ALTER, además de impartir docencia adscrita al Departamento de Trabajo Social.