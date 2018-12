Víctimas de ETA se concentran en Pamplona contra la iniciativa de Sare en favor de los presos

La iniciativa, desarrollada con el lema 'Una mirada desde dentro', ha consistido en la instalación de una celda simulada en la que varias personas de diferentes ámbitos, colectivos, partidos políticos y sindicatos, permanecerán en turnos de 30 minutos. Una iniciativa, han afirmado los organizadores, que busca "socializar la conculcación de los derechos humanos que sufren los presos".

Ante esta acción, Anvite se ha concentrado este viernes, a las 12.00 horas, junto al Parlamento de Navarra, portando una pancarta y varios carteles con el mensaje 'Verdad, Memoria, Dignidad y Justicia'.

El acto ha contado con la presencia de representantes de UPN, PSN, PPN y Ciudadanos, entre ellos el presidente de UPN, Javier Esparza; el secretario de Organización del PSN, Ramón Alzórriz; la presidenta del PPN, Ana Beltrán; y el portavoz de Cs Navarra, Carlos Pérez-Nievas.

El presidente de Anvite, José Luis Toca, ha leído un comunicado en el que ha criticado "el total abandono que sentimos las víctimas de ETA por parte de las instituciones". Ha asegurado que "ni desde la Alcaldía de Pamplona hemos recibido ningún apoyo" ni desde el Gobierno de Navarra y la Dirección de Paz, Convivencia y Derechos Humanos "hemos recibido ni un gesto público de cercanía".

"Aunque sepamos que el asunto excede de sus competencias, la presidenta nos decía que nos dejáramos ayudar, y es desde su propio partido en el Ayuntamiento que se ha votado a favor de este disparate", ha censurado Toca. Igualmente, ha reprochado que la delegación del Gobierno en Navarra "nos dicen que nada se puede hacer para detenerlo".

"Si colocar unas celdas en las que se intente dar a entender que hay que empatizar con asesinos de una banda terrorista porque se están conculcando sus derechos fundamentales no es apología del terrorismo, ya me dirán ustedes qué es", ha manifestado el portavoz de Anvite, quien se ha preguntado si les darían autorización si "fueran presos yihadistas".

Por todo ello, ha apelado al "sentido común de la sociedad" y ha hecho un llamamiento a "toda la gente de bien a acompañarnos en todos nuestros actos y reivindicaciones". "No se trata de política, ni de colores, ni de cálculos o ingeniería electoral; se trata de moral, de nuestro honor pisoteado, de la memoria y de la justicia", ha subrayado.

"Queremos a nuestro lado a gente que piense que matar no está bien, queremos a gente que piense que el que la hace la paga, que se ruborice de pensar que se puedan rendir honores a un asesino. Queremos, en fin, a gente que quiera una sociedad mejor", ha concluido.

"EN NINGÚN MOMENTO HEMOS QUERIDO HUMILLAR A LAS VÍCTIMAS"

Por su parte, en el acto de inauguración de la iniciativa 'Una mirada desde dentro', Joseba Azkarraga, en representación de 'Orain Presoak', organizadora del acto, ha afirmado que "en ningún momento nosotros en nuestras actividades hemos humillado ni hemos pretendido humillar a las víctimas" que "tienen todo nuestro cariño y respaldo".

En este sentido, ha afirmado que "las víctimas, con las cuales nosotros posiblemente hablemos más que otros, lo que nos están pidiendo no es que se infrinja más dolor a las personas presas" sino que "se les respete en su dolor, no se les manipule políticamente y que, sobre todo, que se les apoye y se les dé la reparación adecuada". "Y eso lo están pidiendo todas las víctimas: las víctimas de ETA pero también otras víctimas de muchas violencias que se han generado en este país", ha remarcado.

Frente a ello, ha mostrado su "preocupación" y ha lamentado "la patrimonialización que del dolor de las víctimas algunos quieren hacer" porque "no representan a todas las víctimas, podrán representar a algún colectivo, pero no a las víctimas individuales que han sufrido y sufren el dolor de ser víctimas de las violencias generadas en este país". Una actitud, ha dicho, que "no ayuda en un proceso de ensanchar el ámbito de buscar espacios de convivencia".

Ante las peticiones de prohibición de este acto, tanto a la delegación del Gobierno como al Ayuntamiento de Pamplona, Azkarraga ha destacado que "reunimos todas las condiciones para que este acto lo podamos celebrar".