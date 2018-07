Visita la UPNA un equipo navarro de preuniversitarios, que ha ganado en EEUU una competición internacional de tecnología

El equipo FSIngeniumTeam, formado por estudiantes preuniversitarios de la Comunidad foral y ganador del concurso internacional First Lego League Global Innovation Award por un sensor de humedad, ha visitado los Institutos de Investigación de la Universidad Pública de Navarra (UPNA): Instituto de Smart Cities (ISC), Instituto de Materiales Avanzados (InaMat), Instituto de Innovación y Sostenibilidad en la Cadena Agroalimentaria (IS-FOOD) e Instituto INARBE (Institute for Advanced Research in Business and Economics).