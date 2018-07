La nueva agencia integral de empleo y formación de Iturrondo abrirá el 5 de noviembre

Las obras están consistiendo en la renovación del ala derecha del centro Iturrondo (Avenida Villava,1 ), que acogerá las dependencias del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y del Servicio Navarro de Empleo (SNE).

En concreto, el SEPE tramitará prestaciones y subsidios en planta baja; y en la planta primera y segunda, el SNE prestará los servicios relacionados con la demanda de empleo, información, orientación básica y especializada, habilidades profesionales y personales, Agencia de Empresas - ofertas de trabajo y emprendimiento.

En el ala izquierda de Iturrondo se mantendrán las acciones formativas del SNE centradas (digitalización, sectores de la S3 y atención a personas de baja cualificación) y la acreditación de la formación. Ambos lados estarán unidos por un nuevo un vestíbulo central con zona wifi, diseñado para "fortalecer la autonomía de las personas desempleadas en la búsqueda y mejora de empleo (tramitación electrónica, herramientas informáticas, internet, etc)".

De este modo, Iturrondo integrará en un mismo punto servicios de activación laboral que ahora se prestaban en ubicaciones distintas, con el objetivo de aportar "más valor" a los procesos de mejora de la empleabilidad de las personas desempleadas. "De cara al exterior, habrá una oferta diversificada, ampliada e integrada de servicios y actividades. E internamente, el SNE va a desarrollar una nueva forma de trabajar para ser más eficientes y eficaces en la activación laboral de personas en desempleo o con trabajos precarios, para avanzar en una atención lo más individualizada posible", ha explicado el consejero Laparra.

La directora del SNE ha añadido que se trata de "un centro pionero en el Estado, en el que por primera vez se integran en un mismo espacio todos los servicios de empleo, tanto los de protección económica como los de políticas de activación para el empleo"

En marzo de 2017, el SNE adjudicó el proyecto y la dirección facultativa de las obras a Apeztel Arquitectura y Urbanismo, S.L. Las obras, adjudicadas a Eraikuntxa Birgaikuntxa Artapena S.L., comenzaron en noviembre de 2017. La primera fase de obra ha sido la de mayor envergadura y ha englobado los servicios de Agencia de Empleo del SNE, Agencia de Empresas y SEPE. Actualmente está en fase de acabados y repasos finales.

La segunda fase de obra abarca la entrada principal, la conserjería y la nueva zona wifi. Está en fase de demoliciones. Se han coordinado los trabajos aprovechado el parón de los cursos de formación durante el verano, minimizando al máximo posible las afecciones al centro.

En concreto, se está interviniendo en 318,00m2 de sótano; 992,00m2 de planta baja; 778,00m2 en primera; 734,00m2 en segunda. En total, en 2.822,00m2 de salas de atención, de espera, de reuniones, despachos de dirección o de usos múltiples, cafetería, aseos, etc.

El vicepresidente Laparra y el delegado del Gobierno han estado acompañados en la visita a las obras por la directora gerente del SNE, Paz Fernández, y la directora regional del Servicio Público de Empleo Estatal, María Ángeles Montes, y representantes de pueblos de la Comarca de Pamplona que dependen de las agencias de Yamaguchi y Rotxapea: Ansoáin, Berrioplano Burlada y Berriozar

AGENCIAS

Pamplona cuenta actualmente con tres agencias de empleo: Ensanche, Rochapea y Yamaguchi. El último día de actividad de estas dos últimas será el 4 de noviembre. Con el cierre de Yamaguchi, oficina en alquiler, el Gobierno de Navarra ahorrará 72.000 euros anuales. A Rochapea se desplazaban las personas desempleadas de Berrioplano, Ansoáin, Berriozar y el norte de Pamplona. Y a Yamaguchi, las de Cizur y Zizur Mayor.

Con el nuevo modelo de atención, desde el lunes 5, "las personas desempleadas o en mejora de empleo de Pamplona y Comarca podrán solicitar servicios de activación para el empleo en cualquiera de las dos agencias de atención al público con las contará el Servicio Navarro de Empleo: Ensanche e Iturrondo".

"La atención de entrada y primaria se realizará indistintamente en cualquiera de las dos agencias. Por ejemplo, trámites de relacionados con la demanda de empleo, información, orientación profesional básica, acreditación de competencias profesionales o formación. Iturrondo concentrará la atención especializada, esto es, a personas que necesiten un plus de apoyo técnico", ha explicado Paz Fernández.

Para regular el flujo de personas, el SNE implantará la cita previa. Según ha informado el Gobierno, el SNE está tomando medidas esta legislatura para promover la tramitación on line y evitar desplazamientos sobre todo para renovar la demanda de empleo, dado que estas se pueden realizar cómodamente mediante la aplicación móvil, disponible en Google Play y desde este verano también en App Store; y a través del teléfono de Atención Ciudadana de Gobierno de Navarra (948 012 012 o 012). Además, a través de internet (www.empleo.navarra.es) se pueden realizar gestiones añadidas (modificación de datos, reactivación, impresión de informes, etc). "Actualmente, cerca del 30% de la población desempleada realiza los trámites de renovación vía on line. Hay margen de mejora", ha apuntado Fernández.

En relación con la renovación, el SNE va a limitar los horarios para realizar este trámite de 8.30 a 11.30, "al tiempo que va a adoptar medidas para favorecer la autonomía y la capacitación digital de las personas desempleadas que siguen optando por la tramitación presencial".

En las tres agencias hay cerca de 21.000 personas desempleadas inscritas: 8.700 en Ensanche, cerca del 42%; 7.700 en Rochapea, cerca del 37%; y 4.500 en Yamaguchi, sobre el 21%. En el último año, el paro ha descendido en la de Rochapea-Pamplona un -12,7%; en la de Yamaguchi-Pamplona, -11,9%; y en la del II Ensanche-Pamplona -11,6%.

PRESTACIONES Y SUBSIDIOS DEL SEPE, CON CITA PREVIA

Para realizar todo tipo de gestiones relacionadas con las prestaciones y subsidios por desempleo, las personas desempleadas deberán seguir pidiendo cita previa al SEPE, implantada ya hace años, bien por teléfono (901 010210 / 948 990579) o bien vía telemática ( www.sepe.es/citaprevia ). En ese momento se indica claramente a qué oficina de prestaciones tiene que acudir el usuario. El SEPE contará en Iturrondo con una plantilla media de 18 personas.

El vicepresidente Laparra ha afirmado que, a través de la agencia integral de Iturrondo, el SNE aportará más valor a la mejora de la empleabilidad de las personas desempleadas. "El modelo tradicional de agencia de Pamplona estaba orientado muy a trámites. Es necesario superar la visión de las agencias como centros de renovación de la tarjeta del paro porque Iturrondo contará con espacios de prestación de servicios de calidad para la activación laboral con una oferta ampliada y diversificada de servicios (talleres de habilidades, orientación, formación, etc), con una atención ordenada - cita previa, sin esperas - y una plantilla más estable, gracias a la reciente creación de 25 nuevas plazas en el SNE", ha explicado.

Por su parte, el delegado del Gobierno ha destacado el compromiso del Gobierno de España con Navarra "al asumir de forma casi íntegra la financiación de las obras". "Los servicios del SEPE son estables y continuos en el tiempo, y como van parejos con los del SNE, toda modernización y actualización es buena y positiva y revierte en beneficio de las personas, para favorecer el acceso a un empleo", ha dicho.