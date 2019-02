La arquitecta Elisa Valero llama a cambiar los sistemas actuales porque "no son sostenibles"

"El futuro del planeta está en nuestras manos, sobre todo en las vuestras, las de los estudiantes", agregó durante una conferencia en la Universidad de Navarra sobre su 'Obra Reciente' enmarcada en los actos con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia (11 de febrero).

Elisa Valero, arquitecta comprometida con el problema ambiental y que ha llevado a cabo varios proyectos vinculados al reciclaje arquitectónico y la sostenibilidad, destacó la importancia de "utilizar el residuo como material arquitectónico" así como de "cambiar el chip" consumiendo solo lo que se necesita.

"El reciclaje urbano es una necesidad. Si no hubiéramos producido tanta basura probablemente no fuera necesario pero estamos en una sociedad de usar y tirar", explicó. A su juicio, "es imprescindible realizar un cambio cultural". "No se puede mantener esta injusticia de consumir, destruir y sobreexplotar el planeta. Es profundamente dañino e injusto, porque al final quienes lo sufren son generalmente los más débiles", destacó.

Otra de las líneas de trabajo de Elisa Valero se centra en la arquitectura para niños, especialmente en hospitales pediátricos. La arquitecta invitó a los estudiantes a aprender de los niños "esa libertad creativa sin límites, que todo lo puede" y habló de crear "espacios humanos". "El entorno influye, está muy demostrado. Tenemos que intentar hacer entornos con un grado de confort adecuado, en todos los sentidos. La arquitectura aporta todo, hasta la limpieza del aire", remarcó.

Elisa Valero definió la arquitectura como "resolución de problemas humanos" y resaltó la importancia de trabajar con la "precisión de un cirujano". "Solventar los problemas de la forma más precisa posible, con lo necesario, ni más ni menos. Creo que la precisión es una condición sine qua non de la buena arquitectura", añadió.

Respecto al papel de la mujer, afirmó que esta profesión "ha sido mayoritariamente de hombres", pero "hay buenos arquitectos y buenas arquitectas" y "es necesario romper prejuicios, prototipos e ideas preconcebidas". "Queda mucho por hacer", concluyó.

Catedrática de Proyectos Arquitectónicos en la Universidad de Granada, Elisa Valero es la tercera mujer que obtiene esta cátedra en la historia de España. En 2016 recibió la mención de honor en el arcVision Prize y recientemente ha sido nominada en el EU Mies Award 2019 por la "Rehabilitación de la Sala de Exposiciones en el Convento de Santo Domingo". Autora de casi 200 artículos científicos, dirige el grupo de investigación RNM909 Vivienda Eficiente y Reciclaje Urbano de la Universidad de Granada