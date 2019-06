Los ayuntamientos navarros se constituyen este sábado, sin acuerdo en Pamplona ni en otros importantes de la Comarca

Así, el escenario queda abierto en varios municipios hasta el último minuto antes de los plenos. De hecho, el pleno de Pamplona se ha convocado para las 18 horas porque, como dijo el alcalde, Joseba Asiron, "vamos a tener una cosa que no tenemos a las 12 horas, la perspectiva de ver qué ha ocurrido en otros ayuntamientos".

En el Consistorio pamplonés, Navarra Suma fue la lista más votada con 13 concejales -la mayoría absoluta se sitúa en 14- y EH Bildu obtuvo, como segunda fuerza, 7 concejales. El PSN consiguió 5 y Geroa Bai 2.

EH Bildu se siente, como segunda fuerza, legitimada para encabezar una alternativa a Navarra Suma, para lo que necesitaría a PSN y Geroa Bai. Sin embargo, PSN ha dicho que con la formación abertzale ni negocia ni pacta y no asistió este jueves a una reunión a la que sí acudieron representantes de EH Bildu y Geroa Bai.

La candidata socialista anunció que ella se presentará este sábado a la Alcaldía y EH Bildu ya ha contestado que no la apoyará, por lo que sería el candidato de Navarra Suma, Enrique Maya, quien saldría elegido alcalde para los próximos cuatro años. Asiron, no obstante, ha vuelto a reiterar este viernes que "hasta las seis menos un minuto de la tarde no nos vamos a resignar a poder alcanzar una mayoría y plasmarla en un gobierno municipal progresista".

En el segundo Ayuntamiento de la Comunidad foral, el de Tudela, gobernará Alejandro Toquero, de Navarra Suma, que obtuvo mayoría absoluta con 11 representantes. El alcalde esta última legislatura, Eneko Larrarte, de I-E, pasa a la oposición con 7 ediles y el PSN también con 3.

En el caso de Barañáin, EH Bildu ha ostentado la Alcaldía en la última legislatura, pero para que Oihaneder Indakoetxea revalide el cargo necesitaría del apoyo del PSN, además del de Geroa Bai o Podemos. Navarra Suma es la primera fuerza con 8 ediles.

En el Valle de Egüés no está claro quien ocupará la Alcaldía, aunque podría recaer en Navarra Suma, la lista más votada con 9 concejales. Geroa Bai, que ha gobernado los últimos cuatro años, tiene 4 ediles y necesitaría al menos el apoyo de PSN (3) y EH Bildu (3), y de Podemos (1) o de I-E (1).

En Zizur, el actual alcalde, Jon Gondán, de Geroa Bai, necesitaría el apoyo de EH Bildu (3) y AS Zizur (2) para volver a gobernar ya que el PSN ha anunciado su abstención. Si no recibe el apoyo de AS Zizur ostentaría la Alcaldía Navarra Suma como fuerza más votada en la localidad, donde obtuvo 6 ediles.

Más claro parece en Tafalla, donde gobernará de nuevo EH Bildu como segunda fuerza más votada y 5 concejales, con el apoyo de Iniciativa por Tafalla (2), I-E (1) y Geroa Bai (1). Navarra Suma fue la fuerza más votada en este municipio y sumó 5 concejales, mientras que el PSN obtuvo 3.

En cuanto a Estella, la abstención del PSN impediría que Koldo Leoz (Bildu) revalidara como alcalde. Así, Gonzalo Fuentes, de Navarra Suma, fuerza más votada en la ciudad, podría ser el nuevo primer edil. La coalición de UPN, PP y Ciudadanos obtuvo el pasado 26 de mayo 7 ediles, mientras que 6 logró EH Bildu, 3 el PSN y 1 Geroa Bai.

En Alsasua, el primer edil, Javier Ollo, de Geroa Bai, volverá a ostentar desde este sábado la Alcaldía, esta vez, con mayoría absoluta. En los comicios de mayo, la coalición nacionalista consiguió 10 concejales y EH Bildu 3.