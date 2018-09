El comercio de Pamplona regalará a sus clientes 40.000 bolsas reutilizables en una nueva campaña

El comercio de Pamplona ha puesto en marcha una nueva campaña en la que va a regalar entre su clientela 40.000 bolsas reutilizables diseñadas con una "amplia" sonrisa como imagen del trato "personal, amable, cercano y profesional" que se ofrece en estos establecimientos.

Personalidades del mundo del deporte, la cultura y la gastronomía se han dado cita este martes en la Plaza Consistorial de Pamplona para mostrar su apoyo a esta iniciativa impulsada por el Ayuntamiento junto con las nueve asociaciones de comerciantes de la ciudad, las del Casco Antiguo, Ensanche, Iturrama, Martín Azpilcueta, Mendillorri, San Juan-Ermitagaña-Mendebaldea, Rochapea, San Jorge y la Txantrea.

Así, han participado en la presentación de la campaña el exciclista profesional Miguel Indurain; el exjugador y exentrenador de Osasuna Enrique Martín; Koldo Rodero del Restaurante Rodero; Iñaki Andradas del restaurante Baserriberri; la diseñadora y ganadora del último cartel de San Fermín, Adriana Eransus; la escritora, periodista y directora del ciclo Pamplona Negra, Susana Rodríguez; la escritora y pediatra, Maite Sota; y Sagrario Alemán, impulsora de la euskaldunización de adultos y miembro de Euskaltzaindia. También se ha unido a la iniciativa a favor del comercio la cantante Aurora Beltrán, aunque no ha podido estar presente.

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, y la concejala delegada de Economía Local Sostenible, Patricia Perales, han sido los encargados de dar a conocer los detalles de esta campaña, denominada 'Comercio de Pamplona, más que compras', una iniciativa con la que "impulsamos la misma ciudad", ya que "el pequeño comercio es el que hace ciudad", ha resaltado el primer edil pamplonés.

"El pequeño comercio ha dado forma y carácter a Pamplona. En las tiendas de barrio es donde interaccionamos, nos conocen, se consume producto kilómetro 0 y es el comercio que mejor reparte la riqueza", ha valorado Asiron, quien ha incidido en que "impulsar el pequeño comercio es también un empuje a la propia ciudad" y ha reafirmado el "compromiso" del gobierno municipal en esta materia.

"LA PROBLEMÁTICA DEL COMERCIO VIENE DE LEJOS

Por otro lado, sobre las críticas de los comerciantes al plan de amabilización, Asiron ha remarcado que se trata de "un instrumento de movilidad" y ha asegurado que "está muy claro que, desde ese punto de vista, está funcionando y muy bien". "Se ha amabilizado una zona importante de la ciudad, hay muchísimo menos tráfico, lo cual quiere decir que también hay una vida mucho más sana con menos contaminación", ha destacado Asiron, quien ha considerado que el comercio "tiene su propia problemática, que viene de lejos".

En su opinión, "los problemas del comercio no se circunscriben en el tiempo a la amabilización, vienen de antes, y tampoco se circunscriben a la zona amabilizada". Ha afirmado así que "lo que dicen los datos es que desde luego no se puede decir que la amabilización haya incidido favorablemente al comercio, pero desde luego lo que no incidido tampoco es negativamente".

Además, ha puesto en valor que "se han puesto en marcha un montón de iniciativas, entre ellas de manera muy especial el plan del comercio, que pretende no sólo mantener, sino mejorar e impulsar el pequeño comercio".

LA CAMPAÑA

En concreto, a la campaña 'Comercio de Pamplona, más que compras' se han sumado 600 establecimientos repartidos por toda la ciudad. Las bolsas se entregarán tras realizar compras en los comercios adheridos a la iniciativa.

Con ellas, se trata de lanzar el doble mensaje de que "comprar en los comercios de toda la vida tiene premio y, además, se hace pedagogía con la eliminación del plástico y se invita a volver con esa misma bolsa posteriores días".

Las bolsas serán iguales en todos los barrios con lo que se aunará el colectivo al que representa, un elemento que unirá a todos sean del sector que sean y tengan la ubicación donde la tengan. Junto a la sonrisa dibujada con el asa se ha elegido en el diseño el color verde para representar la imagen de Pamplona.