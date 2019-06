Una concentración pide al PSN que "rectifique" su política de pactos y "no traicione a la ciudadanía navarra"

La concentración se produce tras la conformación de la Mesa del Parlamento de Navarra, presidida por Unai Hualde de Geroa Bai, al contar con el apoyo de los votos de su partido, así como del PSN, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra. Una Mesa que cuenta también con un representante de la coalición abertzale.

La protesta ha tenido lugar a las 19.00 horas en la Plaza del Vínculo de Pamplona. Los asistentes han portado banderas de Navarra y de España y han coreado consignas como 'Chivite, entiende, Navarra no se vende' y 'No se negocia con terroristas'. Igualmente ha habido gritos de 'traidores' hacia el PSN y de 'terroristas' hacia EH Bildu.

La representante de Vecinos de Paz, Maribel Vals, ha leído un manifiesto en el que ha pedido al PSN que "rectifique y no traicione a la ciudadanía navarra, y en especial a las víctimas del terrorismo entre las que se encuentran tantos compañeros suyos".

Vals ha mostrado su "tristeza" por convocar esta concentración pero ha destacado que es "una obligación cívica alzar la voz ante la actuación del PSN" que, ha subrayado, "ha estado plantando cara a las imposiciones nacionalistas en el Parlamento de Navarra y ayuntamientos como el de Pamplona" y que "ha estado en la calle junto a nosotros ante la imposición del euskera y el ninguneo a nuestra bandera".

"Que su actuación sea legal no quiere decir que sea legítima y moral en un partido que se proclama constitucionalista y navarro", ha remarcado la representante de Vecinos de Paz que ha resaltado que "es legal" que EH Bildu esté en las instituciones pero "no por ello deja de ser una inmoralidad" ya que "no condenan la barbarie etarra".

Por su parte, en declaraciones a los periodistas, Patxi Mendiburu, autor del blog 'Desolvidar', ha acusado al PSN de estar haciendo "una marranada a Navarra". Ha destacado que en las últimas elecciones forales hubo "una victoria de los constitucionalistas hartos del cuatripartito" y ha lamentado que los socialistas navarros "en vez de estar con sus aliados naturales, los constitucionalistas, se vaya con quienes quieren arruinar Navarra".

Mendiburu ha reprochado que el PSN haya "vetado a UPN" para "intentar un gobierno progresista con Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezkerra" "no conocemos a este Partido Socialista".

Preguntado por el hecho de que Navarra Suma se haya desvinculado de esta movilización, Mendiburu ha declarado que entiende la postura de la coalición formada por UPN, PP y Ciudadanos porque "tiene esperanza de que todavía Chivite" opte por negociar con Navarra Suma "si sale mal lo otro".

En la protesta ha participado el concejal de Navarra Suma en Leitza Silvestre Zubitur. En declaraciones a los periodistas, el edial ha lamentado que "la democracia se utilice para unirse partidos que no tiene casi nada en común, con el cuento moderno del progresismo, para desbancar a un partido que ha ganado".

Zubitur no ha compartido la postura de Navarra Suma de no respaldar esta concentración y ha opinado que "hoy debíamos estar" porque "se va a formar un gobierno que no vamos a estar contentos los siguientes cuatro años".