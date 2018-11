Una concentración pide la libertad de los condenados de Alsasua cuando se cumplen dos años del inicio del caso

Un acto en el que se ha leído una carta escrita por los siete condenados que se encuentran actualmente en la prisión de Zaballa en el que han agradecido el trabajo y el apoyo realizado y han reclamado que "esta situación termine ya, porque cuando dentro de unos años nos den la razón será demasiado tarde".

En la movilización, convocada por Altsasu Gurasoak y Altsasukoak Aske, ha comenzado a las 17.00 horas en la Plaza del Castillo de Pamplona. Se ha desplegado una pancarta con el mensaje '2 años. Txarrenari onena atera diozu, Altsasukoak Aske' ('De lo malo ha sacado lo mejor, libertad para los de Alsasua') y se han gritado consignas como 'Altsasukoak askatu' ('Liberad a los de Alsasua'). Entre los asistentes se ha visto al portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, y a la parlamentaria de Podemos-Ahal Dugu-Orain Bai Laura Pérez.

También han estado presentes los diputados de ERC, Gabriel Rufián y Joan Tardá que han participado posteriormente en una charla en la cafetería Katakrak dentro de las Jornadas Altsasukoak Aske que se han desarrollado a lo largo de este viernes y sábado en Pamplona con conferencias que han analizado el caso desde el punto de vista de los colectivos juveniles, los agentes sociales, los medios de comunicación y el ámbito europeo.

También ha estado instalada en la Plaza del Castillo una mesa informativa así como una celda, a modo de performance, en la que se han introducido 24 personas, una por cada mes que los condenados han estado en prisión, en turnos de media hora desde el viernes hasta este sábado.

La primera en intervenir en el acto ha sido Ainara Urquijo, la única de los ocho condenados que se encuentra en libertad, que ha leído una carta escrita por los siete que se encuentran encarcelados en la prisión de Zaballa en la que han resaltado que en los dos años que han pasado "desde que empezó esta increíble situación" se han podido ver "dos formas diferentes de interpretarla".

Por un lado, "los que han criminalizado a nuestra gente y a nuestro pueblo". "Para defender a una de las columnas del Estado, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, han inventado y alimentado una mentira", han criticado. Los encarcelados han asegurado que en su juicio, celebrado en la Audiencia Nacional, "quedó claro desde el principio que la versión oficial era completamente falsa", a pesar de lo cual "nos han impuesto duras penas de prisión con la intención de asustar a la población".

Por otro lado, han destacado que "ante esta situación el pueblo de Alsasua se unió y quedó muy claro que en todo el proceso se daba una enorme falta de proporcionalidad y que era necesario hacer algo". En este sentido han agradecido el apoyo recibido y el trabajo realizado que "ha tenido consecuencias positivas".

Asimismo, han considerado positivo haber sido trasladados a la cárcel de Zaballa "porque sufrimos menos en los posibles accidentes que podrían sufrir nuestros familiares y amigos en la carretera para vernos cada semana". Además, han valorado que el hecho de estar juntos en la misma prisión "nos ha ayudado mucho emocionalmente".

"Todavía nos quedan etapas duras", han reconocido, "porque tendremos que enfrentarnos a más recursos y, como hemos visto durante años, el Estado español acostumbra a mantener durante años en prisión a personas y después decir que no fue justo o que no se respetaron derechos fundamentales durante el juicio". "Queremos que esta situación termine ya, porque cuando dentro de unos años nos den la razón será demasiado tarde", han concluido.

"SE HA DESMONTADO EL RELATO DE LAS ACUSACIONES"

Por otro lado, Haizea Remírez e Idoia Goikoetxea han leído un comunicado en representación de la plataforma Altsasukoak Aske en el que han asegurado que, tras el juicio a los ocho condenados en la Audiencia Nacional, "la conclusión es clara: se han desmontado los términos y el relato de las acusaciones, las irregularidades son evidentes y el impulso político y policial tras este caso se ve nítido".

"Pero es la Audiencia Nacional, pilar de la estructura jurídica especial, un tribunal de excepción y la sentencia nos lo confirmó", han continuado las representantes del colectivo que han destacado que "el camino judicial sigue abierto" y han recordado que se encuentran a la espera de que se resuelva un recurso interpuesto ante la Audiencia Nacional. De la misma manera, se han mostrado dispuestos ha continuar con el caso en el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y finalmente en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

"La movilización no para", han destacado desde Altsasukoak Aske que se han comprometido a "seguir trabajando y saliendo a la calle hasta traerlos a casa". "Somos conscientes de que no está sólo en juego la libertad de nuestros jóvenes, sabemos de los intereses políticos que esconde este montaje", han subrayado desde la plataforma para concluir que "sin verdadera justicia no hay libertad".

Finalmente, una representante de Altsasu Gurasoak, conformada por los familiares de los condenados, ha leído un comunicado en el que ha afirmado que "quisieron atacar al pueblo y su juventud y encontraron una excusa: una trifulca de madrugada".

"Es imposible olvidar los golpes recibidos en estos tiempos", ha continuado para enumerar la "usurpación del caso para llevarlo a la Audiencia Nacional, detenciones aparatosas en nuestros hogares, petición del Fiscal desorbitante, instrucción judicial parcial, clarísima y flagrante conculcación de derechos, juicio irregular, condenas ejemplarizantes y desorbitadas".

"Querían un caso de terrorismo y estamos padeciendo su terrorismo: dos años de dolor y sufrimiento. Pero hemos logrado ver entre todos cómo se desmorona lo más básico de un Estado de Derecho: el respeto a los derechos fundamentales y a las garantís judiciales", ha subrayado.

"Desearíamos que todo finalizara cuanto antes y que este camino lo siguiéramos recorriendo entre todos y todas, porque hablamos de justicia, no sólo para nuestros hijos e hijas sino para toda la ciudadanía. Hablamos de justicia social, de justicia con mayúsculas", ha concluido.