A la venta las entradas para el concierto de Mark Knopfler en el Navarra Arena el 5 de mayo

Las entradas han salido a la venta a través de doctormusic.com, riffmusic.es y entradas.com. El precio es de 52, 56 y 58 euros, además de la opción de adquirir entradas VIP por 246 o 238 euros. Para entradas de personas con movilidad reducida el teléfono de venta de entradas es 902 488 488 (de entradas.com).

El concierto de Pamplona forma parte de la gira mundial de Mark Knopfler, que el 16 de noviembre lanzará su noveno álbum, titulado 'Down The Road Wherever'. Así, la gira será parte del lanzamiento del disco que le llevará de abril a septiembre del próximo año por todo el mundo. La gira tendrá seis paradas en España, siendo Navarra Arena la última de ellas.

Knopfler se presentará en esta gira con una banda ampliada de diez integrantes, la mayoría de los cuales han estado trabajando con él durante más de dos décadas: Guy Fletcher (teclados), Richard Bennett (guitarra), Jim Cox (piano), Mike McGoldrick (flauta), John McCusker (violín y cistro), Glenn Worf (bajo), Danny Cummings (percusión) e Ian Thomas (batería). Las nuevas incorporaciones serán Graeme Blebins (saxofón) y Tom Walsh (trompeta).