El consejero delegado de Nordex confía en que Navarra "siga siendo punta de lanza de la industria eólica"

El CEO de Nordex Acciona Wind Power, José Luis Blanco, ha puesto en valor que Navarra "ha sido, es y pretendemos que siga siendo punta de lanza de la industria eólica, no sólo a nivel español, sino en el contexto mundial" y ha considerado que España "tiene todavía muchísima capacidad para integrar mucha más eólica en la red".

Así lo ha señalado Blanco antes de participar en Pamplona en una jornada sobre el fortalecimiento del sector eólico, en la que también participa el CEO de Siemens Gamesa, Markus Tacke, así como otros responsables empresariales del sector, y a la que asiste el vicepresidente de Desarrollo Económico del Gobierno foral, Manu Ayerdi.

El consejero delegado de Nordex ha resaltado que el sector eólico "ha conseguido, gracias al apoyo de empresas y gobiernos" ser "completamente competitivo", además de "una herramienta imprescindible para la lucha contra el cambio climático".

"Tenemos mucho volumen ahora en España para suministrar en los próximos meses", ha remarcado el CEO de Nordex, quien ha esperado que en la jornada todos los agentes del sector puedan discutir sobre los retos para que "esto sea sostenible en el futuro y podamos contribuir como sector a la lucha contra el cambio climático y la descarbonización de la economía".

Para José Luis Blanco, Navarra "ha sido, es y pretendemos que siga siendo punta de lanza de la industria eólica, no sólo a nivel español, sino en el contexto mundial". Y ha destacado que "tenemos talento, gente muy capacitada y comprometida, cadena de suministro, empresarios, instituciones y un desarrollo muy comprometido de todos los agentes del sector".

"No veo por qué esto no va a seguir siendo así. Indudablemente tenemos que reinventarnos cada día porque las cadenas de suministro son globales y compiten los territorios, no sólo las empresas, y ahí tenemos que estar compitiendo globalmente", ha planteado.

Ya en términos nacionales, el consejero delegado de Nordex ha considerado que en España hay posibilidades de expansión del sector de energía eólica y ha asegurado que "hay muchísima capacidad". "Seguimos continuamente desarrollando tecnología para hacer compatible emplazamientos con menor velocidad de viento", ha remarcado Blanco, quien ha incidido en que España "tiene todavía muchísima capacidad para integrar mucha más eólica en la red".

En su opinión, "con los planes actuales que se barajan para descarbonizar la matriz de generación indudablemente la energía eólica es un pilar fundamental para conseguir esto de una manera muy eficiente para el consumidor".

Preguntado por si sería favorable a emplazamientos marítimos, el CEO de Nordex Accional ha afirmado que España "tiene suficiente territorio 'onshore' y no tiene unas condiciones óptimas para 'offshore'" y ha valorado que "desde un punto de vista de desarrollo sostenible, distribuye mejor la inversión y el empleo en zonas más rurales y menos industrializadas".

"Para España es más importante eólica 'onshore', pero es una opinión personal, quizás porque mi compañía no tiene 'offshore', pero también porque lo creo basado en un análisis objetivo de la tecnología y el país", ha manifestado.

UN SECTOR "ABSOLUTAMENTE CLAVE"

Por su parte, el vicepresidente de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra, Manu Ayerdi, ha destacado que el sector eólico es "absolutamente clave" para Navarra y ha subrayado que en la Estrategia de Especialización Inteligente es "uno de los seis sectores prioritarios que hemos elegido".

Ha remarcado Ayerdi que se trata de un sector "muy complicado", ya que "estamos hablando de competir en todo el mundo", si bien ha destacado que la Comunidad foral cuenta con "un ecosistema sólido y fuerte". No obstante, ha insistido en que es un "sector muy global" y ha advertido de que "el camino que hemos hecho hasta aquí no nos garantiza el éxito en el futuro".

A su juicio, "tenemos que seguir trabajando a futuro con mucho compromiso y con mucha voluntad porque el sector es exigente". Y ha afirmado que "todos juntos, los agentes privados y los agentes públicos, tenemos en nuestra mano asegurar la posición que ya tenemos y si cabe mejorarla". "Ese es el reto", ha subrayado el vicepresidente, para precisar que el sector eólico emplea a unas 15.000 personas en la Comunidad foral.

Por otro lado, Ayerdi ha valorado que el Gobierno del PSOE "está en otra longitud de onda totalmente distinta, está en la longitud de onda que tiene que estar" en cuanto a las energías renovables y también ha destacado que en Europa "la hoja de ruta está muy claramente fijada".

"No hay marcha atrás, el mundo ha cambiado. El mundo es renovable, es verde y va a serlo así. El Gobierno español también está con la mirada adecuada, lo cual no quita para que no nos relajemos ni un segundo nadie porque es un sector muy importante para Navarra", ha concluido.