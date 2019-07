El TAN anula la contratación de una ex etarra como funcionaria del Ayuntamiento de Ansoáin

Mercedes Chivite Berango fue detenida en Francia el 3 de abril de 2004, juzgada y condenada el 21 de enero de 2010 a 12 años de cárcel por su pertenencia a ETA.

Según ha explicado UPN en una nota, el TAN señala que "procede, frente a las tesis municipales, la admisión a trámite del recurso", y recuerda que el Ayuntamiento formuló alegaciones, aunque con posterioridad haya presentado un escrito por el que considera que el acuerdo es nulo de pleno de derecho.

La resolución indica que "si dicha trabajadora fue despedida del Concejo de Ansóain, no ha lugar, de ningún modo, a que se decrete su reingreso (previa petición de la interesada)".

Y considera, tras recordar que dicha persona no ha comparecido en el expediente en defensa de sus derechos, que su despido no ha sido anulado por los Tribunales de Justicia, "lo que determina la ausencia de derechos de la interesada para un reingreso a la Administración de la que fue separada".

Asimismo, destaca que "el Ayuntamiento viene a efectuar un reconocimiento de las pretensiones de la parte recurrente" y que la estimación del recurso por este tribunal "conduce, pues, a la expulsión, sin más trámites, del ordenamiento jurídico del acto impugnado".

A este respecto, Navarra Suma ha señalado que este miércoles hay convocada una Junta de Gobierno Local para abordar el asunto. "Ya no deben hacer una revisión de oficio, no tiene sentido, sino acatar y cumplir la resolución del TAN", ha manifestado la coalición.

Además, ha destacado que "esto obliga a modificar la plantilla orgánica recientemente aprobada, y que contó con el voto en contra de UPN por las posibles implicaciones del fallo del recurso ante el TAN, como se ha demostrado".

Finalmente, ha criticado "el comportamiento de Bildu en este asunto, porque ha dado marcha atrás cuando no ha tenido más remedio y de la forma más sorpresiva", y ha reiterado que "debe dar las explicaciones pertinentes". "Se readmite ilegalmente a una ex terrorista, que está cobrando casi un año sin deber hacerlo. No se hace caso a las advertencias de ilegalidad ni se facilita la documentación requerida hasta que al final aparece lo que siempre se reclamó y existió: la carpeta con el expediente de expulsión de Mercedes Chivite Berango", ha concluido Navarra Suma.