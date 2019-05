Tres coreógrafos protagonizan esta semana un espectáculo en las salas expositivas del Museo Universidad de Navarra

'Soliloquios' está protagonizado por los coreógrafos Jon Maya, Cesc Gelabert e Israel Galván. Se trata de una obra de nueva creación, que surge de un encargo del Museo a los artistas, que se unen por primera vez en un mismo escenario.

Los coreógrafos han compartido este martes uno de sus ensayos con los medios de comunicación en las salas expositivas. Jon Maya, autor de la idea, ha explicado que el proyecto surgió de una visita al Museo, cuando conoció la colección y los distintos espacios. "Me identifico muchísimo con artistas como Chillida y Oteiza, y cuando vi la sala Tàpies no me podía imaginar a otra persona que Cesc Gelabert bailando ahí. A la hora de proponer un encuentro entre diferentes miradas a la danza, desde la raíz, en la que nos interesa cruzar diferentes lenguajes, decidí llamarles a él y a Israel Galván", ha explicado.

A cada una de las funciones, con un precio de 16 euros, pueden asistir hasta 150 personas que, divididas en tres grupos, asistirán a cada coreografía de los artistas (Maya en diálogo con Chillida, Gelabert con Tàpies y Galván con Palazuelo) y, finalmente, a la pieza conjunta en la instalación de la artista peruana Cecilia Paredes. "Cada uno realizará un solo basado en zortziko vasco, su propia versión y después bailaremos juntos. Estoy feliz de haber tenido un proceso creativo tan rico", ha explicado Maya, cuya última producción, Erritu, acaba de recibir el Max a la mejor coreografía de Sharon Fridman.

Gelabert ha señalado también la importancia de la tradición en este proyecto porque "detrás de los movimientos hay mucha cultura adquirida de la que nosotros somos herederos y es un placer vivirlo".

Por su parte, Galván ha destacado esa unión "de norte y de sur" y la singularidad de bailar en lugares distintos a los escenarios tradicionales. "Con nuestra presencia cambiamos el Museo, las salas expositivas y ofrecemos una experiencia totalmente diferente al público", ha explicado.

En la presentación, los tres artistas han estado acompañados por Luis Miguel Cobo, autor de la creación musical; Jaime García del Barrio, director general del Museo Universidad de Navarra; y Teresa Lasheras, responsable del área de Artes Escénicas y Música del Museo.

Cobo ha resaltado que "el público va a tener una experiencia inmersiva de 360 grados". "Supone un viaje a través de las salas y busca que, cuando el público se acerque, el Museo cobre vida desde el punto de vista del sonido. Y este debe acompañar a la danza de tres estilos", ha añadido. En esta línea, ha apuntado la riqueza de "la contaminación, la fusión, la mezcla, que es fundamental en este proyecto".

Por su parte, García del Barrio ha subrayado que "este espectáculo da en la diana del ADN de este Museo, donde intentamos hacer un trabajo de acompañamiento con los artistas en sus proyectos y también la convivencia de las artes". "Aquí no solo hay una relación entre artes plásticas y escénicas sino incluso entre distintos tipos de danza", ha afirmado.

Asimismo, Teresa Lasheras ha destacado que el estreno de 'Soliloquios' va a ser "un encuentro excepcional". Así, ha definido el espectáculo como "una pieza de danza construida desde la mirada de tres artistas, bagajes coreográficos, orígenes y perspectivas diferentes, que se encuentran en el Museo para mirarse a sí mismos y dialogar entre ellos desde la colección".