El cuatripartito y el PSN rechazarán este jueves las enmiendas a la totalidad de UPN y PPN a los Presupuestos

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha defendido su enmienda a la totalidad al proyecto de Presupuestos ya que desde el Gobierno foral "se mantiene la nefasta política fiscal, que castiga y cruje a la clase media y trabajadora de la Comunidad y no se traduce en una mejora de los servicios". A su juicio, "no se está aprovechando el ciclo económico, se ha aumentado la deuda en 400 millones, no se va a devolver la retención del IRPF a las madres navarras, se han subido los impuestos y aumentado la pobreza". "Es un despropósito la política de este Gobierno", ha añadido.

Por su parte, Koldo Martínez, de Geroa Bai, ha indicado que el cuatripartito está trabajando para presentar enmiendas parciales al proyecto y "tratar de mejorar alguna línea". Según ha señalado, dicha negociación es "similar" a otros ejercicios y "vemos el mismo ambiente y la misma disposición de todos". "Estamos convencidos de que van a ser los cuartos presupuestos del Gobierno del cambio, lo que da idea, por encima de algunas diferencias, de la estabilidad y de la fuerza de este Gobierno", ha dicho, para indicar que si el PSN quiere "conseguir alguna enmienda lo lógico es que se ponga en contacto con las formaciones de la Cámara".

El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, se ha mostrado en contra de las enmiendas a la totalidad a los Presupuestos porque "pretenden poner en cuestión una política presupuestaria que comenzó en 2015", con "un incremento de casi 600 millones en políticas de gasto, sobre todo sociales". Según ha dicho, "los socios estamos funcionando como otros años". "Hasta el minuto final, por encima de coyunturas preelectorales, está la lealtad al acuerdo programático, que se debe respetar. Nosotros vamos a ser leales", ha manifestado, para señalar que no tienen "ningún inconveniente" en que la presidenta se reúna con el PSN pero ha expuesto que "los acuerdos finales hay que negociarlos con el cuatripartito".

Por su parte, Carlos Couso, de Podemos-Orain Bai, ha indicado que votarán en contra de las enmiendas a la totalidad y que están a favor de enmiendas parciales. "Ya concretaremos, hay que dar más impulso a la economía social, a las carreteras...", ha dicho, para indicar que están negociando y que en su grupo van a presentar "todas las propuestas de la otra parte". Según ha dicho, la negociación en el seno del cuatripartito es "cordial y amable". Sobre la reunión de la presidenta con el PSN, ha comentado que "el Gobierno tiene derecho a reunirse con quien le parezca".

La socialista María Chivite ha indicado que su grupo no ha presentado enmienda a la totalidad y que por tanto no apoyarán ninguna de las dos presentadas. Ha explicado que pidieron a Barkos una reunión para abordar el proyecto presupuestario y que esta mañana han recibido respuesta del gabinete de la presidenta para fijar fecha. "Es un encuentro importante porque estos Presupuestos los gestionará también el próximo Gobierno", ha dicho, para mostrarse "dispuesta" a llegar a acuerdos.

Ana Beltrán, del PPN, ha defendido su enmienda a la totalidad y ha afirmado que quieren "más empleo" y "ahí vamos a reforzar nuestras enmiendas". También se ha mostrado partidaria de que las madres reciban lo retenido por IRPF y de que se "quite de las políticas identitarias". Ha señalado que "se ha quintuplicado el gasto en la imposición del euskera, se quiere colonizar Navarra por este procedimiento y nosotros pondremos pared a lo que consideremos un exceso". "Para el PP el euskera es una lengua a cuidar pero no a imponer", ha dicho.

Finalmente, José Miguel Nuin, de I-E, ha indicado que "con los números podemos sostener que esta legislatura es de expansión presupuestaria, de crecimiento del Presupuesto". "Todo lo contrario con respecto a la pasada legislatura de UPN, una legislatura de recortes", ha dicho, para comentar que "la expansión ha sido claramente social, en salud, educación y derechos sociales". "Esto hubiera sido imposible sin la nueva política fiscal en esta legislatura", ha indicado.