La dirección de VW Navarra dice que el viernes, primer día de no producción, "convocará a aquellos que tengan trabajo"

La dirección de Volkswagen Navarra ha anunciado que el próximo viernes 26, primer día de no producción por la falta de motores, "se convocará a aquellos que tengan trabajo", a quienes "se les comunicará a su debido momento".

Según ha indicado, "de los coligados a la producción sólo serán convocados los destinados a la recuperación de coches y a los que trabajan en el 216" y "los no coligados a la producción, técnicos y administrativos, serán convocados a trabajar".

Así lo ha informado la sección sindical de UGT de Navarra en una nota, en la que ha criticado la decisión. Ha explicado que la dirección de la empresa ha argumentado, ante el paro por la falta de motores, que "en otras plantas se está utilizando la herramienta de la bolsa" por lo que "ha vuelto a solicitar al comité de empresa esta herramienta". La propuesta ha sido rechazada por la práctica totalidad de sus componentes, "excepto CGC que se ha mostrado proclive a la utilización de la misma".

Recibida la negativa por parte de la mayoría del comité, la dirección ha anunciado que el próximo viernes 26, primer día de no producción, "se convocará a aquellos que tengan trabajo a los cuales se les comunicará a su debido momento".

UGT ha añadido que, con respecto al cobro de los días, "la dirección abonará únicamente los conceptos de sueldo y antigüedad a aquellos que no sean llamados a trabajar".

La sección sindical ha lamentado "profundamente" la decisión tomada, que a su juicio "es la peor que se ha podido tomar en este momento en el que nos encontramos". "La afirmación dada de 'que quien tenga trabajo trabajará y quien no lo tenga, no trabajará', esconde un cambio en la relaciones entre dirección y comité que nos hace volver a tiempos pasados", ha criticado.

Según ha continuado, "además esconde la poca seriedad con que se trata a esta plantilla, a la que se está maltratando y para la que pedimos respeto". "Es de muy poca vergüenza el tener a la plantilla sin saber si el viernes deben acudir o no a trabajar", ha censurado.

La sección sindical de UGT ha indicado que "¿cómo es posible que por el mismo motivo se acuerde un ERTE en el que no se convocó a la práctica totalidad de la plantilla a trabajar y ahora por el mismo motivo sí?". "Solo puede haber un motivo que es el de querer ahorrase todo los euros posibles a costa de nuestros bolsillos y eso es muy peligroso. Y si no es así, ¿por qué no para la producción los lunes?", ha añadido, para manifestar que "no podemos ver más que una seria intención de agitar y agredir a la plantilla por motivos que desconocemos".

UGT de Volkswagen ha señalado que este martes se ha convocado al comité de empresa para tratar otras cuestiones, "pero aprovechando el mismo propondremos al resto de sindicatos las medidas que creamos necesarias para dar cobertura a todos los colectivos que puedan ser convocados a trabajar, no descartando nada de lo que en nuestra mano pueda estar", ha advertido.