El panteón de víctimas del franquismo en el cementerio San José acogerá restos identificados si lo deciden las familias

Hasta ahora el panteón podía acoger restos humanos de víctimas de la Guerra Civil o del franquismo desaparecidas y exhumadas conforme a la normativa foral y a víctimas cuyos restos se hubieran encontrado en una fosa de Navarra sin que haya sido posible su identificación, ha informado el Ayuntamiento.

Una vez aprobada la modificación, el panteón se abrirá a tres nuevos tipos de víctimas: víctimas cuyo resto se hayan encontrado en una fosa de Navarra y que habiendo sido identificados, no han podido ser entregados a sus familiares o sus familias no han podido hacerse cargo de ellas; aquellos restos de residentes en Pamplona fusilados e identificados, cuyas familias lo soliciten; y víctimas navarras que habiéndose encontrado sus restos en fosas de otros lugares del España y que, habiendo sido identificados sus cuerpos, no han podido ser entregados a sus familiares o no han podido hacerse cargo de ellos.

Esta modificación fue solicitada por la Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra AFFNA 1936, con la intención de que los restos identificados de víctimas de la Guerra Civil y del franquismo pudieran descansar junto a otras víctimas en una misma ubicación, "cosa habitual también en numerosos pueblos y localidad de Navarra". Tanto Ayuntamiento como Gobierno de Navarra han considerado que el panteón del cementerio de San José tiene espacio suficiente para albergar más restos.

ACTO INSTITUCIONAL

Asimismo, se ha modificado el apartado 2 de la cláusula tercera del convenio para establecer, un acto de inhumación de los cuerpos recuperados como medio para "dignificar la memoria de las víctimas". La nueva redacción establece que mientras se sigan localizando y exhumando víctimas que respondan a lo regulado por el convenio, el Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno de Navarra organizarán, con la periodicidad que se estime oportuna, un acto de inhumación de los cuerpos recuperados.

Un acto que, según las partes firmantes, "contribuirá a dignificar a las personas que sufrieron la injusticia de la violencia y a trasladar a la sociedad en su conjunto la memoria de lo ocurrido, así como valores de paz, convivencia y respeto a los Derechos Humanos". La Administración de la Comunidad Foral se ocupará del traslado de los restos que se han de inhumar al cementerio de San José de Pamplona.