El gerente de Davalor dice que la compañía estaba en "quiebra técnica" cada año y que "nuestro objetivo era sobrevivir"

El promotor y director gerente de la empresa Davalor Salud, Juan José Marcos, ha manifestado que "nuestro objetivo era sobrevivir cada día" y ha señalado que la compañía estaba en "quiebra técnica" cada año, "en 2012, en 2013, en 2014, en 2015...". Ha indicado que dejaron de presentar las cuentas al registro mercantil, "pero estaban hechas y Sodena conocía las cuentas".

Marcos ha comparecido este martes en la comisión de investigación del Parlamento foral sobre inversiones fallidas de Sodena y ha afirmado que "las Start Up están en quiebra técnica, es lo normal; es constante siempre".

El gerente de Davalor ha indicado que cuando no hubo dinero las cuentas "no estaban presentadas al registro mercantil, pero estaban hechas" y ha agregado que Sodena "ha visto las cuentas al detalle, auditadas en algunos casos cuando hemos tenido dinero paga pagarlo". Según ha dicho, desconocía si la empresa pública conocía que no estaban presentadas al registro. "Me parece una ilegalidad absolutamente menor", ha comentado.

"La auditoría era un lujo, las cuentas las hacía una empresa separada", ha afirmado Marcos, para reconocer que "es posible que dijera a Sodena que había renunciado a la auditoría porque no la podíamos pagar".

Marcos ha manifestado que, en Davalor, "tenemos un problema de financiación y Panorama Holding está dispuesto a poner financiación y entonces saldrá adelante, y con el apoyo de los acreedores". "No soy solo yo el único que piensa que va a salir adelante, no creo que sea el único loco", ha apuntado, para afirmar que hay "ahora un gran inversor y no quiero defraudar, haré lo que esté en mi mano para no defraudar a los que han confiado".

Según ha indicado, "Davalor Salud está en liquidación, la he instado yo, desaparece". "Lo que tendrá viabilidad es el proyecto, no Davalor Salud", ha sentenciado.

DESDE 2011

El director gerente de Davalor Salud ha explicado que ésta fue constituida en enero de 2011 y entonces se dirigió a Sodena "porque podía encontrar interés en el proyecto que acababa de empezar", un apoyo que no encontró.

Ha continuado que en 2013 presentó su proyecto al anterior Gobierno de Navarra, "que mostró su interés" pero que no dio apoyo, un apoyo que sí encontró en el actual Ejecutivo foral en forma de préstamos y no de subvenciones a fondo perdido. "Nunca ha hecho Sodena una inversión en Davalor; no se ha producido nunca, ni antes ni después", ha afirmado.

Marcos ha relatado que "en 2013 pensé en que nos conociera el Gobierno de Navarra" y contactó con la entonces consejera Lourdes Goicoechea. "Tuvimos una reunión con ella y mostró su interés, dijo que haría lo posible por ayudar al proyecto pero que no podía hacer mucho", ha explicado, para añadir que "nos dirigió a Sodena para la cuestión de avales, pero Sodena dijo que no le encajaba".

Ha explicado que Sodena en 2015, antes del "cambio de Gobierno", dijo que el proyecto era muy interesante y que estaba "dispuesta a invertir con una condición, que Davalor consiguiera otros inversores que aportaran 11 millones de euros", una petición, ha dicho, que no pudieron cumplir.

Según ha añadido Marcos, con el cambio de Gobierno hubo otro planteamiento con Sodena "que nos llevó a financiación como conocen", los préstamos de 2,6 millones euros "sobre 37 millones de inversión" de Davalor en sus ocho años. "Fueron muy importantes", ha comentado.

Así, ha relatado, a preguntas de UPN, que "en 2011 no me hacen caso, es más que la puerta cerrada", después "durante un periodo se mantiene el interés pero no ningún apoyo y en un periodo posterior sí hay un apoyo neto". Ha detallado que con el cambio de Gobierno solicitaron una reunión para volver a informar del proyecto. "Hay un proyecto en el que muchos creemos con un potencial, y como se lo planteamos al anterior Gobierno se lo volvemos a plantear al nuevo. Se planteaba una reunión con Ayerdi con carácter informativo", ha comentado.

"NO CONOCÍA" A AYERDI

Ha aseverado Juan José Marcos que no conocía al vicepresidente Ayerdi "antes de la reunión". "Le conté el proyecto y puse en valor que podía significar algo importante para Navarra con los riesgos que tiene una Start Up y entonces no le pido nada", ha apuntado, para añadir que Ayerdi "mostró interés en el proyecto, le pareció que Navarra tenía que tener un conjunto de proyectos de potencialidad".

"Las Start Up tienen riesgo, el 90 por ciento quiebran antes de los 3 años, así que la vida de una Start Up es difícil y hemos vivido durante 8 años", ha comentado, para afirmar que Davalor Salud "para Navarra podía ser relevante".

Marcos ha expuesto que Manu Ayerdi "dijo que le interesaba conocer más el proyecto" y posteriormente acudió a las instalaciones de Davalor. "Dijo que era proyecto que Sodena debería conocer en profundidad y que Sodena debería apoyar", ha indicado, para aseverar que "nunca ha hecho Sodena una inversión en Davalor". "No se ha producido nunca, ni antes ni después", ha insistido.

Según ha continuado, "en un momento dado Sodena me dijo que está dispuesto a dar un préstamo". "Los 2,6 millones de financiación de Sodena a devolver hay que entenderlos en el contexto en que una empresa normal hubiera recibido subvenciones a fondo perdido y Davalor Salud recibió 285.000 euros a fondo perdido", ha comentado.

Ha explicado Marcos que "la compañía estaba en quiebra técnica" cada año, si bien ha afirmado que "mantengo que el proyecto sigue adelante y que el esfuerzo que hemos hecho muchos va a dar un resultado". "Va a continuar bajo otra forma jurídica, lo se", ha afirmado.

Ha comentado que "una Start Up está quebrada cada día, cada mes... hasta que sus ventas llegan a 'break even'; si no hay ventas, tienes gastos que solo puedes compensar con inversiones, financiación, subvenciones", ha explicado el gerente de Davalor Salud.

creo que sí vamos a pagar, creo que hemos cometido errores.