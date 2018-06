UPN, PPN y los nacionalistas de Geroa Bai se unen para no reducir las horas de Religión en Navarra

En defensa de la proposición de ley, Marisa de Simón, de Izquierda-Ezkerra, ha reivindicado que "este es un tema muy importante para avanzar en una escuela laica, donde no exista ningún tipo de adoctrinamiento y se destierre de una vez por todas el adoctrinamiento religioso".

Para la parlamentaria de I-E, es "una aberración" que la enseñanza religiosa sea "una asignatura evaluable". Y ha defendido la reducción de las horas "mientras no se den las condiciones para sacar la religión de las escuelas". En parecidos términos se han expresado el resto de portavoces de los partidos que abogaban por la reducción de horas de Religión.

Mientras, el portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha justificado el rechazo de su formación con el argumento de que esta decisión "requiere de un acuerdo social mayoritario, profundo, entre creyentes y no creyentes".

En su opinión, "disminuir a bote pronto una hora la enseñanza optativa de religión no refuerza ese reconocimiento mutuo y se enfrenta algunas de las premisas para una relación justa entre las éticas y las personas que las defienden". Además, ha recordado que la asignatura de religión es optativa y la cursa quien quiere.

Los datos

Por parte de UPN, Javier Esparza ha cuestionado que se hable de "adoctrinamiento religioso", que "no ha habido jamás", y ha criticado "la obsesión compulsiva de no respetar a la gente y de meterse en su casa a decirles lo que no tienen que hacer". "¿Por qué no dejamos a la gente que elija libremente?", se ha preguntado.

Según datos del Departamento de Educación, este año escolar cursan Religión 10.311 alumnos de Educación Infantil (el 53%) y 25.234 en Primaria (el 60%). Un total de 35.545 estudiantes, a los que imparten doctrina 133 profesores, seleccionados por el Arzobispado de Pamplona y Tudela y contratados y pagados por el Gobierno de Navarra. De entrar en vigor la reducción, 54 de esos docentes se quedarían sin trabajo, calculan desde el Ejecutivo navarro.