La incidencia de las bajas laborales en Navarra se mantiene diez puntos por debajo a los niveles previos a la crisis

Las bajas laborales que se registran en Navarra no han alcanzado los niveles previos a la crisis económica de 2009, pese a la tendencia ascendente que viene dándose con la recuperación económica y el aumento de la población empleada. Así queda reflejado en el último informe del Servicio de Salud Laboral del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, que recoge que durante el año 2017 se han tramitado 109.100 procesos de Incapacidad Temporal (IT) por contingencias comunes (enfermedad común y accidente no laboral) a la población afiliada a regímenes de la Seguridad Social en Navarra, con una incidencia acumulada de 39,8 bajas por cada 100 personas aseguradas activas en el año (36,3 en hombres y 44 en mujeres), más de diez puntos por debajo a las registradas hace una década (50,7 bajas por cada 100 personas aseguradas en 2007).