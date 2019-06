El 43% de los internautas confían en la información que recibe, diez puntos menos que en 2017

La confianza de los internautas españoles en las noticias sigue cayendo y apenas un 43% de los usuarios confía habitualmente en la información que recibe, frente a un 31% de escépticos.

Esta es una de las principales conclusiones del informe Digital News Report España 2019 elaborado por la Universidad de Navarra, a partir de más de 2.000 entrevistas realizadas a internautas españoles durante los meses de enero y febrero de 2019.

Según este trabajo, "la crispación política y social de los tres últimos años ha contribuido al descrédito institucional de los medios informativos en España", cuya credibilidad ha bajado diez puntos desde 2017, pasando del 51% en aquel año al actual 43%.

El estudio forma parte de la mayor investigación global sobre consumo de medios, coordinada por el Reuters Institute for the Study of Journalism de la Universidad de Oxford en 38 países. El informe, elaborado por los investigadores de @digitalunav Avelino Amoedo, Elsa Moreno, Samuel Negredo y Alfonso Vara, está accesible en la web del Digital News Report 2019 (http://www.digitalnewsreport.es/).

La creciente desconfianza en los medios -mayor en las generaciones más jóvenes- se agrava en el caso de las noticias distribuidas a través de medios sociales como Facebook, Twitter o WhatsApp, o de buscadores como Google, que apenas cuentan con un 25% y un 34% de confianza pública respectivamente.

La mayoría de los internautas españoles (68%) declara estar preocupado por discernir lo que es verdadero o falso en Internet y ha tomado medidas para prevenirse. De este modo, el 85% de los encuestados modificó sus hábitos informativos en el último año para combatir los bulos o noticias falsas.

Entre las medidas adoptadas, destaca la consulta de una misma información en varias fuentes (56%), dejar de compartir informaciones poco fiables (40%), abandonar aquellos medios de dudosa credibilidad (29%) o ignorar los mensajes difundidos por personas poco fiables (28%). La buena noticia para las marcas periodísticas, según el estudio, es que un 20% de los encuestados reforzó su confianza en aquellos medios más creíbles.

Según este informe, los medios españoles "tienen que hacer frente a un incremento del hartazgo informativo por parte de los encuestados": un 26% de los usuarios declara estar cansado de la cantidad de noticias que se encuentra a diario y un tercio evita habitual y deliberadamente leerlas. La mayoría de los internautas (67%) valora muy positivamente la inmediatez de los medios a la hora de informar sobre los que acontece a diario, pero solo la mitad (53%) considera que aporten la debida comprensión y profundidad, y apenas un 40% estima que se esté cumpliendo su misión de vigilancia.

Asimismo, un 24% de los encuestados manifiesta que los temas elegidos son irrelevantes y un 36% percibe que los medios utilizan un tono excesivamente negativo en sus informaciones. El estudio destaca que existe una brecha entre un grupo de ciudadanos que se fía de las empresas informativas y que valora positivamente su misión de servicio público; y otro grupo escéptico, cuya percepción es muy crítica con el rol que desempeñan.

EL 10% DE LOS INTERNAUTAS PAGAN POR INFORMACIÓN DIGITAL

Por otra parte, los datos de la encuesta muestran que solo el 10% de los internautas pagó por información digital durante el año pasado en cualquiera de sus modalidades (pago por unidad, suscripción individual o combinada, o donación), cifra que apenas ha variado desde 2015. Del mismo modo, apenas un 39% de los usuarios españoles compró un diario impreso la semana previa a la realización de la encuesta.

Con carácter general, la cultura de lo gratuito se ha ido imponiendo en el mercado de la información y alcanza al 57% de los encuestados, que no compra nunca ni publicaciones impresas ni digitales para estar informado (siete puntos más que el año pasado). Asimismo, la mayoría de los que pagan sólo lo hacen por un único medio (51%).

La Universidad de Navarra ha destacado que la irrupción de nuevos competidores como Netflix, Amazon Prime, Spotify o PlayStation Plus, que "podría estar generando cierta fatiga en los internautas, cansados de que se les pida suscribirse a todo tipo de contenidos digitales". Por ello, en la encuesta de 2019 se preguntó a los encuestados qué tipo de servicio contratarían si solo pudieran elegir uno durante el próximo año. La mayoría (30%) optaría por gastar en productos de entretenimiento como vídeos bajo demanda (Netflix, HBO, Amazon Prime, etc.), música en streaming (9%) y apenas un 7% pagaría por noticias digitales, idéntico porcentaje que los que contratarían canales deportivos y muy similar al pago por almacenamiento de datos en la nube (6%).