La comisión de investigación de CAN continuará el 18 de mayo con Lorenzo Riezu y prevé no finalizar en junio

Así lo han fijado los grupos parlamentarios este viernes en una reunión de trabajo, en la que han recalendarizado las comparecencias en la comisión tras la intervención del ex director general de CAN Enrique Goñi, que se ha alargado durante cuatro jornadas y ha trastocado el calendario establecido en un principio.

Así, se han acordado comparecencias sucesivas los viernes de este periodo de sesiones, en horario de 9.15 a 15 horas. Algunos grupos, como UPN, PSN y PPN, han solicitado que hubiera sesiones algún otro día de la semana, propuesta que no ha prosperado, según ha informado el presidente de la comisión, Unai Hualde, a Europa Press.

La previsión es que esta fase de comparecencias no finalice para el 30 de junio y se alargue a partir del mes de septiembre.

En concreto, están citados a comparecer en la comisión de investigación, además de Lorenzo Riezu, Manuel López Merino, ex director general de CAMP; José Antonio Sarría, ex presidente de la Comisión de Control de CAN; José Antonio Asiáin, ex presidente del Consejo de Administración de CAN; José Carlos Hernández Barrasus, firmante de informes de 2010 y 2011 realizados por la firma Ernst Young, especializada en servicios profesionales de auditoría, impuestos, finanzas, contabilidad, servicios de cálculos y estudios actuariales y asesoramiento en la gestión de la empresa, y Francisco García Valdecasas, firmante del informe Noel elaborado por Deloitte, empresa orientada a la prestación de servicios de Auditoría, Consultoría, Riesgos, Asesoramiento Fiscal y Legal y Asesoramiento Financiero.

También están llamados Alberto Pascual, ex secretario general de CAN; Amaya Rández, ex secretaria del Consejo de Administración de CAN; Juan Odériz, ex directivo de Caja Navarra y Banca Cívica, Roberto Ducay, ex responsable de estrategia de CAN; Javier Martínez Escudero (en relación con Viálogos Capital Humano SL), Enrique de Mulder Duclos, Carlos Ayesa Villar, Carmen Pérez Miguel y César Esparza Larramendi.

Igualmente, acudirá a la comisión de investigación Yolanda Barcina, ex presidenta del Gobierno de Navarra (2011-2015), Miguel Sanz, ex presidente del Gobierno de Navarra (1996-2011), y Álvaro Miranda, ex consejero de Economía y Hacienda (2007-2012) del Ejecutivo foral.

Unai Hualde ha señalado que los grupos parlamentarios están "marcando los ritmos" de la comisión, que están siendo "lentos" ya que hay grupos como UPN, Geroa Bai y EH Bildu que han realizado interrogatorios extensos.

En cualquier caso, Hualde ha considerado que "es preciso aclarar las cuestiones dudosas" y eso "bueno" para que "las conclusiones sean más atinadas". "Ya dijimos desde un principio que el tiempo no iba a ser un impedimento y así está siendo", ha concluido.