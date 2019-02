Un taller itinerante ofrece a familiares y cuidadores claves para comunicarse con el enfermo de Alzheimer

La comunicación como herramienta de manejo de las alteraciones de conducta arrancó esta semana en Alsasua, Tudela y Lerín para continuar este jueves a en la Mancomunidad de Malerreka de Santesteban. El próximo lunes AFAN retoma el taller a las 16.30 horas en el Centro de Salud de Peralta y el martes 26 en su sede de Pamplona en doble horario de 11 y 16.30 horas, para concluir el miércoles a las 16.30 horas en el Centro de Salud de Tafalla.

Navarra registra más de 8.000 personas afectadas de Alzheimer, una demencia que se manifiesta principalmente en un déficit de memoria y que se puede acompañar de dificultades en la atención, la comprensión y el lenguaje, además de frecuentes alteraciones de conducta que dificultan el cuidado y la convivencia.

En este sentido, Aintzane Mariezcurrena, técnica de AFAN que impartirá los talleres, explica que "no sólo es importante qué se dice sino también como se dice, porque comunicación no son solamente las palabras sino también el tono de voz, la mirada, el gesto, un lenguaje no gestual que captan muy bien las personas afectadas". "Por ejemplo, cuando la persona enferma está desorientada y no sabe bien dónde se encuentra o quién le acompaña se va a sentir muy insegura, en ese momento lo que necesita es que con nuestra manera de acercarnos y hablarle sienta que estamos de su lado y que queremos ayudarle", indica Mariezcurrena, quien matiza que "tenemos que tener en cuenta que el principal objetivo del uso del lenguaje con estas personas no es tanto razonarle las situaciones sino conectar con ellos".

De esta forma, el taller ofrecerá claves para detectar las necesidades que tiene en cada momento la persona afectada, como sentirse segura, y satisfacerlas a través de la comunicación mediante unas pautas básicas para saber "qué decir y como". Una mejora en la comunicación que, añade Mariezcurrena, no sólo redunda en la persona enferma, quien sufre menos, sino también en la cuidadora, que reduce las situaciones estresantes.

Este taller se enmarca en el programa de formación continua de AFAN, asociación que apoya al conjunto de personas que conviven con la enfermedad de Alzheimer para mejorar su calidad de vida. En este sentido, realiza asesoramiento personalizado, atención psicológica, cursos a familiares y profesionales, grupos ayuda y préstamo de ayudas técnicas.