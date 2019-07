El maestro cubano Paquito D'Rivera abre este lunes el ciclo de música jazz de la plaza de la Compañía

En este nuevo formato de conciertos en septeto tomará prestadas las obras maestras de compositores como Falla, Albéniz, Rodrigo, Tárrega y algunos de los mejores fados portugueses para moverlos al latin jazz. En la gira prevista y en este concierto, Paquito D'Rivera estará acompañado al piano por Pepe Rivero, al contrabajo por Renier Elizarde 'El Negrón', Michael Olivera a la batería, Yuvisney Aguilar a las percusiones, Manuel Machado como trompetista y David Tabares como guitarrista. Caribean Tour servirá también para preparar un regalo especial a sus seguidores y seguidoras, sobre todo en España y Portugal, que se convertirá en disco y documental.

La música jazz será la protagonista en la plaza de la Compañía durante los próximos cuatro días, del 8 al 11 de julio, con sesión vespertinas y nocturnas. Las tardes se dedicarán a la música local, con ejemplos del jazz actual en Pamplona, y por las noches tendrán lugar las actuaciones estelares de músicos como Ramón Valle en formato cuarteto con la colaboración de Perico Sambeat, como Alberto Sanz y Javier Colina o como Michele Hendricks Quintet, ha detallado en una nota el Ayuntamiento de Pamplona.

Este lunes la sesión de tarde servirá como homenaje a la música swing, con el espectáculo 'SwingFermín' a cargo del colectivo Pamplona Swing y la música de DJ Sugar Drew.

Nacido en La Habana (Cuba), Paquito D'Rivera fue un músico precoz. Tocó ya a los 10 años con la Orquesta del Teatro Nacional, estudió en el Conservatorio de Música de La Habana y a los 17 años era un solista regular de la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba. Miembro fundador de la Orquesta Cubana de Música Moderna, que dirigió durante dos años, al mismo tiempo que tocaba el clarinete y el saxofón con la Orquesta Sinfónica Nacional de su país. Paquito es, además, miembro fundador y co-director del innovador ensemble musical Irakere.

Su extensa discografía refleja una dedicación y entusiasmo por el jazz, el estilo bebop y la música latina. Célebre compositor de obras sinfónicas y música de cámara, como el quinteto para vientos 'Aires Tropicales', 'Conversaciones con Cachao', comisionada por el St. Lukes Chamber Orchestra o 'Gran Danzón', comisionada por la National Symphony Orchestra y la Rotterdam Symphony. Además de su carrera como instrumentalista, D'Rivera ha sido reconocido como compositor con galardones como el Frankfurter Musikpreis, Guggenheim Fellow, Kennedy Center Living Jazz Legend, USA National Medal of the Arts y el John A. Rockefeller Award, y como Doctor Honoris Causa de Berklee School of Music, University of Pennsylvania o City Graduate Center. Asimismo, ha recibido el título más alto que se concede en Estados Unidos para un músico de jazz, el 'NEA Jazz Master'.

En 1999 la Sociedad de Artistas de España AIE otorgó a Paquito D'Rivera el Claustro Universitario de las Artes en reconocimiento a su contribución a las artes y a su trayectoria profesional y humana en el mundo de la cultura. D'Rivera tiene también inquietudes literarias, que se han plasmado en tres libros 'Retratos y paisajes', 'My sax life' y la novela 'Oh, La Habana'.