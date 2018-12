La oposición exige una Mesa y Junta urgente después de la expulsión del grupo de los tres parlamentarios de Podemos

Tras la decisión adoptada por los cuatro parlamentarios, que abandonaron la disciplina de Podemos y que se denominan a sí mismos Orain Bai, UPN y PPN han afirmado que ya no consideran que Ainhoa Aznárez sea presidenta de la Cámara, ya que al no formar parte de un grupo parlamentario no puede presidirla.

Por su parte, Geroa Bai, EH Bildu e Izquierda-Ezkerra, socios del Gobierno foral junto a Podemos-Orain Bai, han exigido a los siete miembros que componen actualmente el grupo "responsabilidad con el cambio".

(Habrá ampliación)