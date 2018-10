La oposición ve "justo" y "legal" devolver las retenciones de maternidad y el cuatripartito se reafirma en su decisión

UPN, PSN y PPN han pedido al Gobierno de Navarra que "recapacite" y devuelva a las madres las retenciones del IRPF de los permisos de maternidad al considerar que se trata de una cuestión de "justicia" y "perfectamente legal", mientras que los cuatro socios de Gobierno (Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E), han apoyado la decisión del Ejecutivo y se han reafirmado en su decisión de introducir la deducción en prestaciones por maternidad a partir de 2019.

En concreto, en declaraciones a los periodistas tras la Mesa y Junta de Portavoces de este lunes, el presidente de UPN y portavoz parlamentario, Javier Esparza, ha reivindicado que es "perfectamente legal" devolver la retención de las prestaciones y ha asegurado que se trata de "una cuestión de voluntad política, de mayorías en el Parlamento".

Para Esparza, "este Gobierno está maltratando a las familias navarras, ya que las madres navarras son las únicas que no van a tener derecho a la devolución" y ha considerado que "aquí no se devuelve porque no se quiere devolver". "Basta ya de mentiras, si este Gobierno quiere puede pagar y lo sabe. El problema no se crea en el año 2012, el problema lo ha creado este Gobierno dando una respuesta negativa a las madres", ha aseverado.

Por el contrario, el portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha asegurado que desde "el primer momento" el Gobierno de Navarra "ha mostrado voluntad política de solucionar un problema que crearon UPN, PSN y PPN" y ha destacado que este martes la presidenta del Ejecutivo se reunirá con el grupo de madres y padres que reclama el pago de las retenciones.

Además, ha animado a UPN, PSN y PPN, que "están hablando de que la devolución es una cuestión de justicia", a que "sean ellos los que vayan a los tribunales y que quiten esa carga que ellos mismos han impuesto a las madres de Navarra". "Si hay una sentencia que dicte lo contrario, el Gobierno lo acatará como acata la ley", ha garantizado.

Por parte de EH Bildu, Adolfo Araiz ha afirmado que "desde el punto de vista jurídico" el debate sobre la devolución de las prestaciones "está cerrado" y ha afirmado que defender la uniformidad de los criterios fiscales en Navarra con el régimen común supone "dar la razón al partido Ciudadanos, que quieren superar la existencia de regímenes fiscales distintos".

A juicio de Araiz, "la normativa navarra tenía un contenido expresamente determinado", ya que "expresamente se decidió eliminar la palabra maternidad" y ha señalado que "aunque sea complicado entenderlo desde el punto de vista personal, desde el punto de vista político está muy claro".

En representación del grupo de Podemos-Orain Bai, Carlos Couso ha valorado que, con las deducciones en prestaciones por maternidad y paternidad a partir de 2019, "se recupere un derecho que abolieron UPN, PSN y PPN de tal manera que la redistribución sea más progresiva". Ha considerado que "las madres que vienen a protestar tendrán que entender que nuestra sociedad requiere un mejor reparto y que eso muchas veces quiere decir que para que los de abajo cobren más los de arriba tienen que cobrar menos".

Asimismo, sobre la postura que ha mantenido Podemos acerca de la exención en el País Vasco, ha afirmado que "nuestros principios son estos y no estamos pendientes de los vaivenes que nadie pueda tener en otras comunidades, nosotros estamos trabajando para Navarra desde Orain Bai". Ha respaldado así al Gobierno foral en esta cuestión y ha declarado que "de lo que hagan en otros lados, no tenemos responsabilidad".

PSN: "AL GOBIERNO SE LE ACABAN LOS ARGUMENTOS"

Por contra, la socialista María Chivite ha considerado que al Gobierno de Navarra "se le acaban los argumentos" para no devolver las retenciones de IRPF de los permisos de maternidad, tras la decisión de las tres Haciendas vascas, y ha asegurado que "aquí lo único que falta es voluntad política".

En opinión de la líder del PSN, es "una cuestión de justicia equiparar a las mujeres navarras con el resto de mujeres de toda España". Y ha pedido al Gobierno de Navarra que "recapacite y repiense esta cuestión", ya que, a su entender, "no hay ningún argumento válido, más allá de que no quieren pagar y punto". Además, ha pedido "coherencia" a Izquierda Unida y Podemos por sus posturas "diferentes" en el País Vasco y Navarra.

En esta misma línea, la presidenta del PPN y portavoz parlamentaria, Ana Beltrán, ha lamentado que Navarra "sea la única comunidad de toda España que no va a devolver" las retenciones a las madres y también ha criticado que "se quite esas exenciones en la nueva reforma fiscal que vana hacer".

"Nos hemos quedado solos", ha remarcado Beltrán, quien ha apostado por "modificar la ley para el futuro para que queden exentas esas prestaciones por maternidad y paternidad". "No hay mejor cosa que corregir los errores y ahora mismo eso debe ser modificado", ha expuesto, para pedir que se articule un protocolo para devolver el dinero a las madres al considerar "injusta" la situación en la que se van a quedar.

Finalmente, José Miguel Nuin, de Izquierda-Ezkerra, ha puesto en valor que en el pleno del Parlamento de este jueves se vaya aprobar la deducción en cuota del IRPF de las prestaciones por maternidad o paternidad, "una solución justa fiscalmente y progresiva" con la que se "recupera un beneficio fiscal".

Preguntado por si el cuatripartito cierra la puerta definitivamente a la devolución de las retenciones de IRPF de los permisos, ha contestado que "la puerta la cerraron UPN, PSN y PPN cuando en 2012 aprobaron una legislación que eliminaba ese beneficio fiscal". "Ellos cerraron la puerta, entendemos la queja de padres y madres, pero a quien tienen que dirigir esa queja es a quienes aprobaron esa eliminación", ha planteado.